黃金突破5500美元「獲利了結」暴跌　大V拉回震盪

▲國際金價創下歷史金高後，投資人獲利了結一度爆跌至5200美元，不過後來又拉回至每盎司5400美元。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

在投資人逢高出脫影響下，金價周四自歷史天價回落，一度跌破5200美元，不過隨後拉回，截至台灣時間清晨6時為止，目前金價已經回到每盎司5400美元震盪，瑞士銀行長期金價目標仍上看每盎司6200美元。

High Ridge Futures 金屬交易總監戴維・梅格爾（David Meger）指出，貴金屬剛衝上前所未見的水準後，市場隨即出現強勁賣壓，屬於典型的短線獲利了結現象。

漲幅仍大 機構上調目標價

即便高檔震盪，現貨金本月迄今仍有約兩成多漲幅，單周表現也持續走強，顯示資金並未全面退場。多數投資人認為，只要不確定性未解，黃金仍具吸引力。

瑞銀（UBS）在周四調升預測，將今年前三季金價目標上看每盎司6200美元，同時評估至2026年底才可能回落到5900美元，顯示長線看法依舊偏多。

▲黃金價格在5400美元震盪。（圖／翻攝玩股網）

需求面擴散 避險買盤升溫

GoldSilver Central 執行董事布萊恩・蘭（Brian Lan）表示，從加密貨幣資金到各國央行，買盤來源越來越多元，黃金正成為市場焦點，而投資人總愛追逐回報潛力高的資產。

政治風險也替金價撐腰。美國總統川普（Donald Trump）周三呼籲伊朗重返核協議談判，德黑蘭則放話，可能對美國、以色列及盟友採取報復行動，區域緊張情勢持續加溫。

資金動向與政策觀望

市場資金同步轉向避險。加密貨幣集團 Tether 的執行長透露，計畫將投資組合中一成以上配置到實體黃金；同一時間，全球最大黃金ETF「SPDR Gold Trust」持倉量攀升至近四年高點。

另一方面，美國聯準會周三維持利率不變，投資人正等候美國總統川普公布下任主席提名。現任主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於5月屆滿，市場普遍押注最快6月才會迎來下一次降息。