3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股逼近3萬3千點，證交所、櫃買中心積極出手降溫，今（29）日公告3檔新列處置股名單，除了LED股一詮（2486）以外，矽光子飆股聯亞（3081）、PCB上游概念股金居（8358）也都進入「抓去關」名單，全都改採人工分盤交易，僅一詮為5分鐘撮合一次，聯亞、金居都是20分鐘撮合一次，2月23日才會出關。

主管機關解釋，處置股「一出手通常就是關10天」，連續10個交易日分盤限制，3檔因此從明天起一路關到過完農曆年，但實際上受處分的時間與前幾檔一致。

櫃買中心指出，金居今天以下跌12元或4.36%、每股263.5元作收，連續5個營業日列為注意股，今天本益比為75.50、股價淨值比為9.32且為其所屬產業類別股價淨值比之2.89倍、當日週轉率達6.48%，因此進一步列入處置，特別是近30天內有列處置紀錄，因此分盤交易撮合時間拉長至20分鐘。

至於聯亞則以漲停價990元作收，為連續2根漲停，今日收盤價亦為該公司掛牌來最高價。櫃買中心指出，聯亞含今天在內已連3個交易日列注意股，最近6個營業日累積最後成交價漲幅達26.13%、最近6個營業日起迄兩個營業日最後成交價價差達215元、當日本益比為212.45、股價淨值比為21.86且為其所屬產業類別股價淨值比之4.28倍、當日週轉率達7.65%，進一步打入處置，也因近30天內有處置紀錄，分盤交易撮合時間拉長至20分鐘。

一詮今日盤中衝上每股135元、為2024年10月23日以來新高，惟衝高後引發獲利了結賣壓翻黑，終場以下跌3元或2.29%、每股128元作收，不過證交所指出，一詮已連3個交易日列為注意股，含今日在內最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.32%，且1月29日的週轉率為11.08%，因此進一步打入處置股名單。