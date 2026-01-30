ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲美西線今日最新報價每大箱1600美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，今年農曆年前的小旺季已經確定沒了，而且運價還在下探，上周五美西線每大箱(40呎櫃)1700-1750美元的運價，昨(29)日傍晚已有船公司報今日最新價2600美元，美東線原2500-2600美元的運價，今日報2500美元，歐洲線2500美元的運價則有船公司報2300美元。

攬貨業指出，實際上船公司在做了冬季減班後，目前部分航班已經滿載，但因今年農曆春節兩岸都休九天長假，對岸有些工廠從1月底休到元宵節，船公司擔心春節假期期間船班缺貨，現在就已經開始在囤貨，才會出現運價只跌不漲的現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨晚公布的德魯里(Drewry)世界貨櫃運價指數(WCI)連續第三周下跌5%，至每大箱2107美元，主要原因是跨太平洋及亞歐航線運價下調，上海至紐約現貨價格下跌7%，至每大箱2969美元，上海至洛杉磯現貨價格下降4%，至2442美元。

根據Container Capacity Insight，2月船公司宣布有63個航班取消，較1月的27班大幅拉高，德魯里預計未來幾周現貨運價將持續下降。

亞洲-歐洲航線現貨價格連續第三周持續下跌，上海-鹿特丹運價下跌5%，至每大箱2379美元，上海-熱那亞航線則下跌6%，至3293美元。在運費下滑的背景下，船公司對航行蘇伊士運河採取了不同的策略，達飛航運將撤回其亞洲-歐洲航線，而馬士基則計劃恢復從印度經運河前往美國東岸的定期航線。

德魯里分析，這些相互矛盾的營運決策顯示，有效的運輸能力將逐步重新引入市場，而非一次性全部恢復。這種「滴水」方式讓業者能仔細評估風險並調整未來網路，避免現貨運價災難性崩潰。

德魯里的取消航行追蹤器則顯示，在接下來的五周內，第5周(1月26日至2月1日)至第9周(2月23日至3月1日)，約703班預定出發中宣布了109次空航，約佔計劃航次的15.50%，之前減班率多數都在10%以下。

取消主要集中在東行跨太平洋的58%，其次是亞洲-歐洲/地中海的32%，跨大西洋西行的10%，2月份取消的航班大幅增加，目前已規劃107班空缺航次，較上周增加了38%。

關鍵字： 歐美線貨櫃運價2月底前續跌美西下探1600美元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

推薦閱讀

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

台股逼近3萬3千點，證交所、櫃買中心積極出手降溫，今（29）日公告3檔新列處置股名單，除了LED股一詮（2486）以外，矽光子飆股聯亞（3081）、PCB上游概念股金居（8358）也都進入「抓去關」名單，全都改採人工分盤交易，僅一詮為5分鐘撮合一次，聯亞、金居都是20分鐘撮合一次，2月23日才會出關。

2026-01-29 18:39
台股延長交易等3大變更方式拼33K　金管會彭金隆首開條件

台股延長交易等3大變更方式拼33K　金管會彭金隆首開條件

今（2026）台股多頭氣勢如虹，攻抵3萬2千點大關，金管會於今（29）日召開今（2026）年新春記者會，主委彭金隆針對台股延長交易時間、交割結算縮短T+1，以及交易單位由千股一張調降一股或百股等議題做出回應，上述三項制度改革交付給證期局、證交所、櫃買中心來研議，必須從成本、風險，以及效益等層面評估之。

2026-01-29 18:10
外資續買超台股146億！大買面板雙雄　力積電被賣最多

外資續買超台股146億！大買面板雙雄　力積電被賣最多

台股今（29）日早盤指數創高後獲利回吐賣壓出籠，指數終場大跌267.55點，惟外資續買超146.59億元，連三買，買超前3名依序為群創（3481）、旺宏（2337）及友達（2409），至於賣最多力積電（6770）。

2026-01-29 17:42
外媒曝中國批准進口首批H200晶片　黃仁勳：那是假新聞

外媒曝中國批准進口首批H200晶片　黃仁勳：那是假新聞

外媒報導輝達已獲中國核准首批進口H200，惟輝達創辦人黃仁勳今（29日）抵達台灣受訪時直言「我相信那是假新聞 」。

2026-01-29 17:11
黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

美國財政部長貝森特口水護盤效力不佳，美元過度弱勢持續拉高黃金、白銀等貴金屬行情，國際期貨黃金在今（29）下午2點左右衝破每盎司5600美元大關，台銀黃金存摺也1日「過3關」一口氣穿越每公克新台幣5400元、5500元與5600元關卡，一舉來到5652元歷史新高，由於貴金屬交易漲跌無限制，台銀貴金屬部經理楊天立直呼「冷靜看待」。

2026-01-29 16:59
ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，今（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日到30日暫停交易，3月31日恢復交易，透過分割，股價可望回到20元發行價左右，更有利操作。

2026-01-29 15:53
全球股市1月表現最強前三！ 　台股漲幅13%擠入榜內

全球股市1月表現最強前三！ 　台股漲幅13%擠入榜內

美元匯價走弱、AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，新興股債資產成為全球投資版圖中的焦點，2026年以來僅不到一個月時間，包含亞洲市場的南韓、巴西以及台灣等三個市股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。

2026-01-29 14:15
快遞預先委任制對海、空運有不同影響　另一大關鍵是要開始收費

快遞預先委任制對海、空運有不同影響　另一大關鍵是要開始收費

財政部關務署今(29)日發布訊息表示，個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任措施實施已逾4年，民眾採用比例已逾八成，應無台北市航空貨運承攬公會所稱可能癱瘓空運通關一事。不過公會指出，採用比率逾八成是靠海運的快遞貨，海運運送多數是一周到數周時間，空運卻是幾小時的事，情境完全不同，且全面實施後要收費增添業者負擔。

2026-01-29 18:19
央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

中央銀行今（29）日公布去年（2025年）12月18日理監事聯席會議紀錄，其中對第7波選擇性信用管制措施並未鬆綁，與會理事認為，不動產貸款集中度仍高於合理範圍、房價偏高、全國房貸負擔率高於可合理負擔水位等三大因素，因此暫不放寬管制措施。

2026-01-29 18:13
快訊／黃仁勳抵台！13:11抵松山機場　輝達尾牙、總部用地受關切

快訊／黃仁勳抵台！13:11抵松山機場　輝達尾牙、總部用地受關切

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日中午搭機抵達台北松山機場，再度來台行程引發關注。此行將參與輝達台灣尾牙，並預料將與台灣供應鏈夥伴會面，並就AI、先進運算及半導體合作等議題進行交流，另外也傳出可能會參加北市科總部相關活動，不過相關行程細節尚未對外公開。

2026-01-29 13:17

讀者迴響

熱門新聞

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌　撂話中頭獎年假自主延長

謝金河：黃金、白銀、記憶體史上最瘋狂

即／威力彩連27槓　下期飆8.7億

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

金價暴噴！楊金龍3天前才說不買引議

台灣半導體40%移美？黃仁勳：新增非轉移

即／威力彩「7.7億頭獎」密碼出爐

即／黃金、白銀直線暴跌

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

ETF大師兄回來了！不敗教主：幫你打工一輩子

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

「海鯤軍艦」順利完成首次淺水潛航測試　按計畫執行後續海上測試

快訊／首檔「關過農曆年」來了　LED飆股一詮明起處置到2／23

存0056當退休金「只能睡公園？」　財經作家反擊

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366