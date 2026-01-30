快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

▲美西線今日最新報價每大箱1600美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，今年農曆年前的小旺季已經確定沒了，而且運價還在下探，上周五美西線每大箱(40呎櫃)1700-1750美元的運價，昨(29)日傍晚已有船公司報今日最新價2600美元，美東線原2500-2600美元的運價，今日報2500美元，歐洲線2500美元的運價則有船公司報2300美元。

攬貨業指出，實際上船公司在做了冬季減班後，目前部分航班已經滿載，但因今年農曆春節兩岸都休九天長假，對岸有些工廠從1月底休到元宵節，船公司擔心春節假期期間船班缺貨，現在就已經開始在囤貨，才會出現運價只跌不漲的現象。

昨晚公布的德魯里(Drewry)世界貨櫃運價指數(WCI)連續第三周下跌5%，至每大箱2107美元，主要原因是跨太平洋及亞歐航線運價下調，上海至紐約現貨價格下跌7%，至每大箱2969美元，上海至洛杉磯現貨價格下降4%，至2442美元。

根據Container Capacity Insight，2月船公司宣布有63個航班取消，較1月的27班大幅拉高，德魯里預計未來幾周現貨運價將持續下降。

亞洲-歐洲航線現貨價格連續第三周持續下跌，上海-鹿特丹運價下跌5%，至每大箱2379美元，上海-熱那亞航線則下跌6%，至3293美元。在運費下滑的背景下，船公司對航行蘇伊士運河採取了不同的策略，達飛航運將撤回其亞洲-歐洲航線，而馬士基則計劃恢復從印度經運河前往美國東岸的定期航線。

德魯里分析，這些相互矛盾的營運決策顯示，有效的運輸能力將逐步重新引入市場，而非一次性全部恢復。這種「滴水」方式讓業者能仔細評估風險並調整未來網路，避免現貨運價災難性崩潰。

德魯里的取消航行追蹤器則顯示，在接下來的五周內，第5周(1月26日至2月1日)至第9周(2月23日至3月1日)，約703班預定出發中宣布了109次空航，約佔計劃航次的15.50%，之前減班率多數都在10%以下。

取消主要集中在東行跨太平洋的58%，其次是亞洲-歐洲/地中海的32%，跨大西洋西行的10%，2月份取消的航班大幅增加，目前已規劃107班空缺航次，較上周增加了38%。