台積電跌20元至1785　台股下修250點退至32279

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（30日）以32555.52點開出，指數上漲19.25點，漲幅0.06％。隨後跌勢擴大，指數下跌256.52點至32279.75點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1790元，跌幅0.83％，隨後進一步下跌20元至1785元；鴻海（2317）下跌0.5元至223.5元；聯發科（2454）下跌10元至1770元；廣達（2382）下跌0.5元來到282.5元；長榮（2603）下跌0.5元至189.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲55.96點或0.11％，收在49071.56點；標準普爾500指數下跌9.02點或0.13％，收6969.01點；那斯達克指數下跌172.33點或0.72％，收在23685.12點；費城半導體指數上漲13.65點或0.16％，收8320.39點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49071.56 ▲55.96 ▲0.11% S&P500 6969.01 ▼9.02 ▼0.13% NASDAQ 23685.12 ▼172.33 ▼0.72% 費城半導體指數 8320.39 ▲13.65 ▲0.16%

資料來源：證交所