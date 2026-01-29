ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，今（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日到30日暫停交易，3月31日恢復交易，透過分割，股價可望回到20元發行價左右，更有利操作。

元大台灣50正2(00631L)為槓桿ETF，在多頭行情極具優勢，統計00631L 2014年10月31日掛牌以來至昨（28）日，報酬率高達2,171%，遠超同期間高含積量的ETF漲幅，以及同期間加權股價指數含息報酬率的442%。

法人分析，00631L適度放大潛在報酬的特性，十分適合小資族用小額創造財富，過去因為上漲幅度驚人，價格從20元漲到現在約460元，每張投資門檻較高，參考元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）經驗，分割後價格將變得親民，吸引更多投資人加入。

法人指出，操作00631L的成功關鍵，在於是否能忍受波動進而長期持有，例如去（2025）年4月關稅議題時，就一度從約250元跌到125元左右，而且上漲時也要抱得住，之後 125元一路上漲到355元，漲幅超過180%。

00631L從3月25日至3月30日暫停交易，以3月25單位數進行分割，到至3月31日恢復交易前仍會波動，故可參考3月30日元大投信官網公布之00631L基金淨值，3月31日即以分割後價格交易。
 

關鍵字： 元大ETF股價分割台股小資投資槓桿ETF

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，今（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日到30日暫停交易，3月31日恢復交易，透過分割，股價可望回到20元發行價左右，更有利操作。

2026-01-29 15:53
