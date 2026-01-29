金價史詩級暴噴！楊金龍3天前稱「沒打算買」遭熱議：央媽又空手？

▲國際金價今日狂飆，倫敦金一度衝到每盎司5598美元，創下歷史新高。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

全球金市今日陷入瘋狂！國際現貨黃金（倫敦金）價格在今日（29日）早盤勢如破竹，正式衝破每盎司5500美元大關，盤中一度觸及5598美元的歷史新天價。面對金價「大噴發」，中央銀行總裁楊金龍三天前（26日）在立法院的發言，部分網友紛紛在相關新聞底下留言央行與財富擦身而過，避開了賺錢的機會。

受到地緣政治風險及美債波動影響，金價自年初以來漲幅已逼近30%。就在1月26日，金價首度站上5000美元大關時，立委賴士葆詢問「當初叫你買（黃金）都不買」追問「我們的央媽有沒有買黃金？」央行總裁楊金龍在立法院備詢時曾語氣平淡表示，黃金價格「波動風險大」，且台灣央行「近半年來都沒有買進黃金」。

▲三天前央行總裁楊金龍才在立法院表示近半年沒買黃金。（圖／記者黃國霖攝）



楊金龍當時點名，全球只有俄羅斯、中國、印度、土耳其、波蘭等5國央行在買黃金，並強調日本、韓國、歐洲央行也沒買，台灣外匯存底配置仍以美元（約8成）為主。

不過，楊總裁話才說完不到72小時，金價就像坐上火箭，今日直逼5600美元。這也讓持有1363萬盎司（約422公噸）黃金儲備的台灣央行，雖然帳面價值大增，卻因「未加碼」而引發熱議。

一些網友紛紛留言表示，「一直漲。竟然都沒有買。該不會跑去買美元美債吧」「只有我們還一直在買美債」「還不快把美債賣掉搶進黃金還在等啥」「全世界央行都在買黃金拋美債，就台灣在買賠錢貨」。

事實上，國際分析師Ross Norman日前才預測今年金價可能上看6400美元。相較於楊金龍認為「上漲動能來自民間」的觀點，施羅德環球黃金基金認為，黃金已從單純的避險資產，轉變為各國應對財政壓力的「長期核心配置」，定價邏輯已徹底改變，楊金龍的「保守哲學」顯然已是另一焦點。

▼面對全球央行搶買黃金、拋售美債的趨勢，台灣仍以美元資產為主的策略，也再度成為討論焦點。（圖／路透）

