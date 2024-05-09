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凱基證券以客戶為中心　推出模擬交易、打造Zuvio理財專區　開啟大學生理財第一步

▲凱基證券業配照。（圖／凱基證券提供）

▲凱基證券推出模擬交易校園爭霸賽，幫助學生提升投資專業知識及風險意識。（圖／凱基證券提供）

記者陳瑩欣／台北報導

凱基證券為落實開發金控集團「以客戶為中心」的價值，近年來從多面向積極著手，包括幫助年輕人增進台股交易專業知識，推出模擬交易校園爭霸賽活動；與台灣最大的校園生活社群APP Zuvio合作，打造「Zuvio理財專區」，協助大學生開啟投資理財第一步；同時結合新科技及最溫暖的服務，推動公平待客彌平高齡及身心障礙者數位金融落差；更導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）問卷，持續傾聽客戶聲音。

模擬交易校園爭霸賽5／19前受理報名
為幫助年輕人增進股票專案知識、了解交易風險之重要性，凱基證券推出模擬交易校園爭霸賽，即日起至5/19受理報名，競賽期間自5/20至5/31。凱基證券表示，相較一般模擬交易競賽僅提供競賽獎，本次競賽更提供參加獎、分享獎及模擬競賽線上教學，目的讓每一位投資新手在正式投資前，熟悉交易流程、認識風險並找到適合自己的投資方式，落實公平待客精神打造友善金融環境。

凱基證券在「隨身e策略」APP推出模擬交易功能，該功能串接證交所即時資訊，模擬交易時更可感受市場行情變化，尤其對上完投資學課程的同學，透過模擬交易平台的練習，馬上秒懂課堂理論，即便沒接觸過財經課程，凱基證券對所有參與競賽的選手還提供五大服務，包括隨身 e策略模擬交易影音教學、台股買賣規則筆記書、選手「賽前集訓」、選手「賽前衝刺班」分享選股秘技及官方LINE線上智能客服，完全不用擔心是否有台股交易經驗。

此次凱基證券模擬交易校園爭霸賽，不僅設立「競賽獎」提供5萬元禮券，更規劃「分享獎」只要競賽期間分享參賽心得、選股心得或風險體驗等投稿活動小組，賽後將擇優選出10位同學頒予每人1,000元禮券；同時參與競賽學生若為凱基證券客戶還能享有「參加獎」，參與競賽並在競賽中完成5筆交易即可獲300元禮券，歡迎學生踴躍報名參賽。

領先業界攜手社群APP 幫助學生理財
根據證交所2023年資料顯示，台股證券戶全年新增97.8萬戶，其中首次開戶年齡層分布，以20至30歲占比最高達4成以上；20至30歲累計開戶人口已達160.5萬人，更首度突破全台該年齡層人數的5成，理財已成為全體大學生的必修學分。

為幫助年輕投資人建立正確理財觀念，凱基證券領先同業，合作台灣最大的校園生活社群APP Zuvio，打造「Zuvio理財專區」，提供理財討論區、理財小學堂、咕咕新聞台等豐富多元內容，以淺顯易懂白話方式，讓全台超過100間大專院校，使用Zuvio平台的50萬大學生開啟學習理財投資第一步，也能夠提升投資風險意識。

Zuvio理財專區的小學堂提供適合大學生課程，內容可分成8大類型、17單元，目前共有230堂課，每周持續更新上線新內容，提供淺顯易懂的理財課程，讓大學生可循序漸進、由淺入深學習，課後並且附隨堂測驗檢視學習程度。
此外，凱基證券為貼近投資人需求及閱聽習慣，將專業理財資訊轉為簡而易懂的內容，陸續打造YouTube「凱基股股漲」、Podcast「財經要雯」等多元節目，推出後皆受到熱烈迴響，幫助消弭投資人的金融知識落差。

▲▼凱基證券業配照。（圖／凱基證券提供）

▲凱基證券攜手社群平台Zuvio打造理財專區，幫助大學生踏出投資理財第一步。（圖／凱基證券提供）

多元管道落實公平待客　友善樂齡族
為落實公平待客原則中「友善服務原則」，凱基證券重視高齡族群需求打造三大貼心客戶服務，包含推出免付費「樂齡專線」，提供65歲以上樂齡族簡便、快速的溝通環境，且客服專人可用客戶習慣的語言進行溝通；客戶亦可透過「AI文字智能客服功能」直接使用語音辨識功能，或一鍵放大文字對話字體，方便樂齡族在行動裝置上閱讀；針對不熟悉使用鍵盤輸入文字的客群則推出「線上客服Web-Call」功能，讓客戶可直接透過網路電話聯繫專人服務，提供樂齡族多元的智能客服選項。

此外，凱基證券全力打造資訊無落差且溝通無礙的環境，不僅導入台灣手語翻譯協會手語翻譯服務，幫助聽障客戶取得與一般客戶同等相關權益資訊，並於全台服務據點之營業大門貼有「手語翻譯服務貼紙」，讓有需要的客戶能感受凱基證券的暖心服務。

在打造無障礙營業場域方面，以湖口分公司為示範點，委請外部專家進行環境勘檢，從標示、動線指示、通道、電梯、廁所、服務台等，皆符合無障礙環境標準，是第一家取得無障礙環境標章認證的證券分公司；數位服務方面，凱基證券「隨身e策略」APP領先同業增加無障礙使用介面，方便視障朋友查詢股市行情、操作交易，更通過台北市視障者家長協會無障礙認證，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司。

凱基證券更以創新數位服務提升客戶體驗，依據不同投資行為的客戶，提供適配的投資商品和服務、實用的投資資訊。

▲凱基證券推動多項金融友善服務，可點圖放大。（圖／凱基證券提供）

▲凱基證券推動多項金融友善服務，可點圖放大。（圖／凱基證券提供）

5大渠道　全方位蒐集客戶意見
此外，凱基證券NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）問卷會透過官方網站、客服中心、隨身ｅ策略APP、線上開戶及臨櫃開戶等5大渠道，以科學客觀的工具蒐集用戶真實反饋。在2023年累積超過1.3萬份回饋，獲得68%客戶願意推薦凱基證券給予親朋好友，而客服中心與分公司臨櫃服務滿意度更是達到92%以上，創下新高紀錄。


凱基證券表示，有客戶在開戶後回饋意見「營業員提醒客戶該注意的細微之處，讓我覺得很安心，更信任放心的在凱基證券交易」、「櫃檯開戶人員服務態度很好，講解清晰又快速，營業員專業又效率極高，是很棒的開戶體驗」；亦有新手投資人稱讚凱基證券「為小資族提供了教學及方向，讚」、「APP內容很完整，新手老手都可以快速找到想要的東西」，客戶高度肯定，都是凱基證券重視客戶的豐碩成果。

當客戶提出改進建議時，凱基證券將會啟動「48小時反饋跟進機制」，於48小時內釐清並解決問題，2023年成功聯繫並即時服務客戶的比例達98%；客戶反饋之議題，也會內部提出討論並研擬後續優化方式，全面提升客戶體驗；也因此凱基證券致力打造優質客戶服務，在2023年獲得多項殊榮。

▲▼凱基證券業配照。（圖／凱基證券提供）

▲凱基證優質客戶獲頒多項殊榮，可點圖放大。（圖／凱基證券提供）

關鍵字： 大學生凱基證以客戶為中心樂齡族Zuvio理財專區

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