快訊／鴻海飆170.5元刷16年新高！　美系外資目標價喊破201元

▲外資看好鴻海後市發展。圖中為鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者高兆麟攝）

記者楊絡懸／台北報導

美股收高，激勵台股7日開盤氣勢。鴻海（2317）以169.5元開出，一度站上170.5元攻下紀錄，隨後拉回平盤，也仍有買盤持續進駐，正在169元來回震盪，對此，美系外資表示，看好鴻海今年AI營收占比將達10%，因此預估獲利水準後，目標價從172元也上調至201元。

觀察鴻海股價情形，開盤不到1小時，鴻海股價最高報170.5元，成交量近6萬張，居上市公司交易量排行繳2大，連日成為交投重心。

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受惠於輝達「超級運算怪物」晶片GB200，不少外資法人點名相關焦點股，其中，以鴻海的關注度最大，主要是鴻海4月營收已開出不錯的成績，加上基板、AI伺服器、交換器、液冷等方案，可望推升AI相關營收占比達10%，有機會明後年達16%至17%，拉升長年的整體獲利。

另一方面，蘋果也已開始建構搭載M2 Ultra晶片的AI伺服器，而這項產品由鴻海集團旗下富士康組裝。

此外，鴻海電動車業務規模較小，也陸續展開新的獲利動能，有利於毛利率及營業利益率成長。外資推估，鴻海股價目前本益比約12倍，後市本益比將上看14倍，明後年的每股獲利有機會從13元突破17元，因此目標價更從172元調升至201元，並維持對鴻海的買入評等。