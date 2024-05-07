電價議題民調出爐　調查：5成7民眾認為台灣缺電

▲過半台灣民眾認為台灣缺電。（圖／太報）

記者陳俐穎／綜合報導

電價究竟該漲或該凍，社會爭議不休，根據《太報》最新發布民意調查，57.2%的受訪民眾認同今年4月新的電價調漲政策，不過有高達57.3%的民眾認為台灣缺電，其中36.3%的受訪者認為台灣很缺電，21. 0%的人表示台灣需要定期限電才能維持穩定供電。只有13.6%的受訪者認為台灣電力充足且穩定。

此項調查是由《太報》委託，皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿18歲以上之網路人口，從2024年4月3日至2024年4月12日，共計進行10天，有效樣本為1409份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.61%以內。

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新電價4月1日起上路，民生用電及產業用電全面調漲，平均漲幅約11%，但是在野的國民黨與民眾黨立委4月30日先是聯手通過「凍漲決議」，5月3日再聯手《電業法》修法，要求以後電價案須送國會審查同意才能實施。

《太報》委託皮爾森數據公司，針對全台灣年滿18歲以上之網路人口，從2024年4月3日至2024年4月12日進行調查，調查顯示，受訪民眾對於今年4月實施的電價調漲政策，有22.6%非常認同，34.6%認同，14.6%的人不認同，非常不認同有17.4%，10.8%沒有意見，整體認同比例是57.2%，不認同比例32%，顯示這次電價調整政策得到相當程度的支持。

▲漲電價原因調查。（圖／太報）

至於台電為何調漲電價，調查顯示，民眾認知非常多元，25.0%受訪者認為是為了避免使用核能發電而增加的發電成本，22.1%認為是台灣電價長期低於國際平均，導致台電持續虧損。也有15.4%的人指出政府大量投資於綠色能源增加了台電的財政壓力，14.8%認為國際原料成本上漲是主因。

此外還有國營企業經營策略問題，導致財務效率低下（7.2%），發電設備老化需要更新，近年來需大量更換設備（6.0%），配合政府的環境保護政策，增加了發電所的汙染處理成本（3.0%），疫情後用電量激增，台電需向國外進口電力以滿足需求（2.6%），及其他（3.9%）。

調查顯示，對於電價市場最需要哪些特徵，有63.0%受訪者認為供電穩定是最重要的，其次是價格穩定（35.7%）、停電時能快速恢復供電（28.5%）及發電安全（28.0%）、發展綠能也有26.9%民眾重視。

本次調查結果也顯示，36.3%的受訪者認為台灣很缺電，只有13.6%的受訪者認為台灣電力充足且穩定，27.9%認為台灣不缺電，但偶有跳電或停電，另外，21.0%的人表示台灣需要定期限電才能維持穩定供電。其他1.3%。

多數民眾重視供電穩定，但多數認為台灣電力不充足或有跳電、停電情況，這也影響民眾對於今年電價是否要再調漲的態度，調查結果有50.4%民眾不接受再漲電價，28.3%民眾最多能接受5%以內的漲幅。10%以內漲幅（13.3%），15%以內漲幅（2.6%），最多20%以內漲幅（2.5%），20%以上（2.9%）。

▲民眾盤點台電有成效的措施。（圖／太報）

調查顯示，民眾對「台電實施的各種能源計畫」認同且認為最有效的，38.6%認同台電開發潔淨電力的計畫，如太陽能和風力發電，但核電廠維運也獲得36.8%的認同，顯示部分民眾認為核能的持續供電仍有其重要性。