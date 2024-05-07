台化4月營收月年雙增　台塑四寶均看好Q2優於Q1

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶今（7）日公布4月營收，四寶合併營收為1214.05億元，月減4.3％、年增9.3％；累計今年前4月合併營收為4832.82億元，年減2.7％。其中，台化表現最佳，4月同期月年雙增、前4月營收也成長7％；台塑化看地緣政治風險仍存在，提供油價下檔支撐；台塑四寶都看好Q2優於Q1。

台塑（1301）4月營收為166.61億元，月減5.7％、年增2.9％；累計今年前4月營收為647.69億元，年減5.3％。台塑表示，印度4月適逢大選期間，部分基礎建設暫緩執行，PVC需求減少，加上液碱及EVA配合客戶船期安排，部分訂單延至5月交運，故營收較上月下滑；至於5、6月步入石化產品傳統需求旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，原料乙、丙烯價格維持高檔，可望支撐石化行情，預期5、6月營收均可高於4月，Q2營收將比Q1成長。

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南亞（1303）4月營收為218.8億元，月增1.6％、年增2.5％；累計今年前4月營收為805.1億元，年減7.6％。南亞指出，4月電子材料、化工、聚酯、塑膠加工4大產業市場需求都略為增溫，其中除化工產品因船期影響，部分訂單延後交運外，其他各產品營收皆比3月增加；隨著需求回溫，預計5月4大產業營收均會顯著成長，推升5月營收較4月增加、Q2營收優於Q1。

台化（1326）4月營收為321.47億元，月增6.9％、年增26％；累計今年前4月營收為1160.89億元，年增7％。台化表示，油價及原料成本上漲，及下游開動率回升並依需補庫，支撐石化塑膠產品售價跟漲，推升4月營收表現優於預期，期待5月營收也能一樣，希望能抓住旺季延後的尾巴，也希望能把握好中國汰舊換新的浪頭，看好Q2營收優於Q1。

台塑化（6505）4月營收為507.17億元，月減12％、年增5.5％；累計今年前4月營收為2219.14億元，年減4.6％。台塑化指出，伊朗與以色列互相空襲結束，且市場樂觀看待以哈停火協議，風險溢價下滑，導致月初油價大幅下跌，加上市場認為4月全球油品需求低於預期，且聯準會表示降息時間持續延後，導致油價上檔承壓，但油價下跌後，市場認為6月OPEC部長級會議可能決定延長減產至今年底，且逐步進入夏季用油旺季，IEA預期Q3需求較Q2增加每日90萬桶至1億389萬桶，加上以色列難以同意哈馬斯重新掌權的停戰條件，地緣政治風險仍存在，提供油價下檔支撐。