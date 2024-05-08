空運需求旺！　長榮航總座：5月很多人要艙位「只能惜售」

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

全新一季新北天際影展再度攜手長榮航空（2618）舉辦記者會，長榮航總經理孫嘉明今（8）日受訪時表示，整體空運需求熱絡，「5月需求很旺，很多人在要位置」，主要受惠電商、AI伺服器帶動需求，但也因為拿不出位置惜售；另票價方面，由於戰爭推升油價上漲，成本墊高，因此票價還是下不來。

孫嘉明表示，貨運狀況還是很好，4月貨運收入優於3月，目前看起來4、5月也都很不錯，包括電商、AI伺服器、汽車零組件等需求旺盛，也有少數海轉空的貨，現在的需求都很強勁，加上4／8已交付9架貨機，在調度上彈性比較高，貨運上半年狀況不淡，下半年本來就比上半年旺，因此整年都不看淡。

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客機方面，孫嘉明指出，今年增加客機，現在航空公司成本墊高，票價不會下來，整體成本還是很高，明年要看油價，因為戰爭問題都還沒結束，油價還是相對在高點；如果明年戰爭能結束，油價會下去，票價還是要反應，整個票價還是看成本面的問題。

孫嘉明也說，目前Q2跟Q3訂位不錯，跟去年同期相比都成長，Q1成長17％，Q2還是成長，但5月中以後北美及歐洲航線都恢復到和現在相同水準，因此成長幅度沒有那麼大。

此外，新北市政府新聞局今日舉辦2024新北天際影展記者會，即日起在長榮航空全航線機上娛樂系統上架全新1季新北市紀錄片精選作品，孫嘉明指出，透過長榮航空綿密的飛航網路，讓全球旅客都能在飛機上欣賞到新北市紀錄片獎得獎作品，期望未來大家搭乘長榮航空時，也可一起支持台灣藝術創作者的傑出作品。