Fed降息延後…怎麼買？法人點名：「美國成長股」平均大漲22%

▲全世界正期盼美國聯準會（Fed）降息，專家認為，不論降息與否，美國成長股都可見到出色的漲幅。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

全球對於美國聯準會（Fed）降息時程引頸期盼，事實上從歷史數據分析來看，每當美國CPI飆升觸頂回落，不論降息與否，美國成長股都可見到出色的漲幅。對此，保德信也指出，目前美國通膨持續回落中，美國成長股再度成為引領全球多頭行情的領頭羊。

保德信PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，回顧30年來，一共發生過4次通膨大幅上升，包括2005年的4.7%、2008年的5.6%、2011年的3.9%、2022年的9.1%，這4次通膨見頂後兩年，美股都繳出「平均雙位數」的亮眼表現。

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其中，代表成長股的羅素1000成長指數（Russell 1000 Index）平均漲幅更達22%，明顯優於標普500（S&P500）的18%；若將時間拉至最近的2023年分析，羅素1000成長指數單年度漲幅高達43%，大幅勝出同期標普500的26%，反映出成長股在通膨下滑時，更能吸引資金買單，而科技、通訊服務等更是成長股中的資金寵兒。

▲「通膨見頂」後2年美股表現。（圖／記者楊絡懸製表）

彭子芸進一步分析，若拿最近一次標普500指數與BIG7 PLUS（蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、輝達、特斯拉、博通、AMD、Netflix）漲幅比較，可發現：2023年以來至今年第一季底，科技股引領美股頻創新高趨勢鮮明。

這期間，標普500上漲37%，BIG7 PLUS漲幅更是高達133%，特別是全球進入AI時代，搭上AI浪潮的企業獲利持續上升，由此可見，即使股價大漲，本益比仍在相對合理水準。

彭子芸說明，在資通訊、非核心消費等類股的亮眼獲利支持，推升羅素1000成長指數持續揚升，若觀察指數本益比，目前28倍的本益仍位於5年長期平均水準，且較2000年科技網路泡沫時的51倍合理。

這些數據的變化與比較，反映出強勁的企業獲利力，讓美國成長股不僅價位仍合理，且持續具有揚升潛力，特別是在AI加持下，看好這波多頭動能有望延續。

▲境外美股基金績效。（圖／記者楊絡懸製表）

眼見美國成長股企業獲利有望加速，彭子芸建議，投資人宜聚焦於資訊科技、非核心消費、通訊服務與醫療健護產業，即時布局主流趨勢題材，包括AI人工智慧、糖尿病與減肥藥品商機，以及受惠於觀光復甦動能的跨國金融服務。

隨著Fed貨幣政策趨於溫和，彭子芸也說，美國經濟將持續以溫和的步伐擴張，將有利於推升企業未來的表現潛力。