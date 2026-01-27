台電去年賺729億「全補虧損」　累虧約3500億！

▲台電2025年賺729億全補虧損，累虧3500億。（示意圖／記者林敬旻攝）
記者許凱彰／台北報導
台電27日召開董事會公布2025年財報，全年稅後盈餘729億元，超越2015年的617億元，刷新歷年單一年度獲利紀錄。台電提到，2025年的盈餘全數填補虧損，帳上累虧約3500億。
台電財報年度稅後盈餘729億元，約140億元來源於房地活化、轉投資事業的業外收入，占比約20%；其餘近600億元為電業收入。整體獲利相較於合理利潤約增加300億元。
台電指出，僅在2023年獲得疫後一次性特別預算補助500億元；至於2023與2024年編列的「穩定供電建設方案」，合計約2500億元，實際用途主要是投入電源開發與強化電力系統韌性，並未用來彌補虧損。
台電在扣除2025年度盈餘後，台電目前仍背負約3500億元的累積虧損。台電強調，未來將持續從精進燃料採購策略、活化既有資產等方向著手，同步推動開源與節流，改善整體財務體質，以確保國內供電穩定不中斷。
台電接著表示，台灣目前住宅平均單價為每度電2.89元，遠低於日本的每度7.73元及韓國每度3.96元；工業用電平均電價每度4.27元，相較於日本每度5.87元與韓國每度4.96元。
