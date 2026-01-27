ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中小型貨櫃船火熱　MSC繼續買加造、長榮一口氣訂造23艘

▲▼長榮海運。（圖／長榮海運提供）

▲長榮海運宣布訂造23艘中小型貨櫃船。（圖／長榮海運提供）

記者張佩芬／綜合報導

近年來中小型貨櫃船市場需求明顯上升，業界龍頭地中海航運(MSC)買加造從未歇手，近期買進9艘1080-3700箱(20呎櫃)二手貨櫃船，另買進4艘4300箱的建造中貨櫃船；今(27)日長榮海運(2603)公告將由子公司Evergreen Marine(Asia)Pte.Ltd.訂造23艘全貨櫃船，包括16艘3100箱(20呎櫃)與7艘5900箱級船。

長榮新造船分別委由中船黃埔文沖船舶、江蘇新揚子江造船建造，總投資金額約14.7億美元，約新台幣462.63億元。

業界高階分析，區間航線的運力需求一直在增加，以亞洲區間來說，早些年中國大陸因為環保壓力與工人薪資逐年上漲，不少工廠移往東南亞，之後因川普前後兩任總統任期內，對中國大陸採取的關稅措施，加上這一任對各國實施的對等關稅，讓供應鏈出現大移轉，機器、原物料與成本的運送更加頻繁，造就了這一波中小型貨櫃船強大需求。

另一方面歐美線的1萬到2萬多箱貨櫃船，需要中小型船幫忙集貨，丹麥馬士基與德國赫伯羅德合組的雙子星聯盟採取樞紐港策略，為求船期準確率，船隻僅彎靠國際大港，二線港口都靠中小型貨櫃船集貨，而獨立經營的地中海航運，也是需要更多集貨船建立綿密航網，以致出現中小型貨櫃船被收購與搶租局面。

而除了市場現實推升需求，船公司在環保要求日益提高情況下，也有船隊汰舊更新，改造節能船或新燃料船需要。不過中小型貨櫃船因為單位成本考量，目前多數是採用節能船並裝置脫硫塔，較少訂造高造價與佔用龐大空間的新燃料船，新燃料船目前都是優先用在環保要求最高，已經開始徵收碳稅的歐洲。

