年領股利300萬！　達人透露「鴻海」進場價位

▲靠著精準投資眼光，A-J提早10年退休，過著愜意生活。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

曾經負債千萬，卻提早在不到50歲的年紀退休，A-J靠著勤跑產業論壇及公司法說，挑到未來極具發展潛力的趨勢產業，再從中挑選個股。他說，公司只要有本業保底、也在努力轉型，就可以慢慢入手，例如鴻海，百元以下他大膽買進，今年獲利超過50％。

「投資人就是太沒耐心等待，今天買、明天就想漲停賺10％，頻繁進出的結果，最後就是沒賺到。」在台股闖蕩40年、年收股利300萬的投資達人A-J認真的說。

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8年前、還不到50歲的年紀，A-J身體健康亮起紅燈，長年工作也讓他感到疲憊，算算身上的資產足夠自己養老，他因此決定淡出台北金融圈，回到南部陪伴家人，還學起手沖咖啡，「這一杯招待朋友最有味道。」

A-J表示，要從台股中獲利，最重要是勤勞。過去還在台北工作時，他經常參加產業、券商、或研究機構舉辦的各式各樣論壇，以及公司法說會，從中看到未來趨勢，即使現在已經退休，仍會留意這方面訊息。

A-J指出，股票看的是未來發展，所以股價要買的安全、又能賺到未來，必須挑企業已經有基本盤的支撐、但積極轉型中的個股，例如鴻海就是他長期持有的標的。

他分析，鴻海是全球最大的代工廠，有美國蘋果業績支撐，過去幾年的法說會中也不斷提到要發展AI伺服器，只是還沒有明顯成果時，鴻海無法對外公開，股價也一直不動，「我認為百元以下就是好買點，當身旁朋友不斷質疑鴻海未來時，我也獨排眾議，鴻海被大陸查稅、股價跌破百元時加碼。」

雖然從18歲就開始投資台股，但真正賺到一輩子夠用的財富，只花15年的時間。A-J說，年輕時曾負債千萬，花了快6年時間才還清，34歲重頭再來。或許過去的挫折讓他明白，財富是等來的，產業趨勢需要時間讓它慢慢發酵，才能看得到成果。



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