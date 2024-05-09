長榮集團海空分治破局？　老三張國政跌出長榮航前10大股東

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
長榮航空（2618）前10大股東出爐，與去年相比，長榮集團老三及老四的持股都下降，老三張國政原本持有1.72％股權，但今年已跌出前10大名單；另老四、星宇航空（2646）董事長張國煒所屬的華光投資專戶持股也大幅下降。
市場人士解讀，長榮集團老三、老四身影逐漸淡出長榮航，意味著長榮集團兄弟「海空分治」的共識逐漸瓦解，未來是否將由老大張國華一手包下海空運，備受市場關注。
觀察長榮航空最新前10大股東，截至今年3／31，前5大股東依序為長榮國際持股9.86％、長榮海運持股7.43％、元大商業銀行受託保管華光投資公司投資專戶持股4.92％、長榮鋼鐵持股3.63％，已故張榮發持股2.44％。
其餘6-10名股東依序為為花旗商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶持股1.44％、新制勞退基金持股1.4％、長榮國際儲運持股0.75％、美商摩根大通銀行受託保管先進星光基金公司投資專戶持股0.66％、美商摩根大通銀行受託保管梵加德集團基金投資專戶持股0.56％。
長榮國際今年4／3召開董事會，最後由大哥張國華人馬葉佳全出任董事長，並通過出售長榮航空股權，當是市場解讀，是老大張國華要老三張國政表態接手長榮航，實施「海空分治」；但如今張國政跌出長榮航前10大股東名單，讓經營權之爭更加霧裡看花。
讀者迴響