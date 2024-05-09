美光與清大聯手辦半導體競賽　鼓勵半導體技術人才發展

▲首屆「美光半導體創新應用競賽」圓滿落幕，吸引上百位參賽者一同共襄盛舉。（圖／美光提供）

記者高兆麟／綜合報導

美光科技與清華大學半導體研究學院攜手舉辦第一屆「美光半導體創新應用競賽」日前圓滿落幕。以培育國內優秀半導體人才為目標，美光藉由本次競賽鼓勵大專院校學生探索新的概念、技術和解決方案，提供能將理念化為實際應用的舞台，並設立高達新台幣 68 萬元的豐厚獎金。此次競賽吸引超過來自全國大專院校上百名學生報名參賽，經歷長達四個月的激烈評比，最終成功選出十二組獲獎團隊。

參賽者們也在賽後分享了想法，認為此次競賽不僅讓他們更加了解自身盲點，也為未來研究方向提供清楚指引。透過與評審和其他對手交流從而激發出更多創新，從而得以精進自身研究，推動科技突破。

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台灣美光董事長盧東暉強調：「我們深信創新是推動世界改變的力量，培育人才更是美光一直以來的使命，透過與清華大學的合作，我們希望這個競賽能夠成為半導體領域的創新舞台，給予參賽者們無限發揮的機會。」

國立清華大學半導體研究學院賴志煌副院長表示：「本次參賽團隊極具多元性，儘管大家普遍認為台灣半導體產業人才充足，但實際上人才的培育仍至關重要。很高興看到越來越多學生展現出不同的想法和創意，在半導體領域持續努力。我們也期望明年比賽能夠朝更年輕化及國際化的方向前進，邀請來自世界各地的隊伍共襄盛舉，與台灣優秀人才一同交流。」