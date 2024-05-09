日圓貶向160！　外媒爆對沖基金揪團攻擊

▲日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然日本政府向外喊話拉抬日圓，不過外媒指出，重量級對沖基金正在重新攻擊日圓，「揪團」下注方向多重押日圓貶向160大關。

日圓今（9）日亞洲盤午盤前多在155.1-155.7之間表現，《彭博社》報導，交易員多預計本周日員下跌近 2%。

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《彭博社》引述選擇權交易商觀察，在疑似政府乾預支持日圓幾天後，槓桿基金重新押注日圓將在未來幾周內再度跌至160大關，重新測試34 年來的低點。

報導指出，多檔短期對沖基金本周開始購買1到3個月反向淘汰買權合約，賭日圓走貶可以獲利。

外媒分析，這些對沖基金與常規看漲期權的不同之處在於，如果達到特定水平，它們就會變得一文不值，這表明交易員認為官員們會在突破 160 美元/美元後不久再次介入。

據交易員稱，日圓近期下波貶值氣氛濃厚，若再走弱匯價將在160.50-161範圍內，高於4月29日寫下的160.17紀錄。

野村國際（Nomura International Plc）倫敦外匯期權交易全球主管夏爾馬(Ruchir Sharma) 表示：「對RKO 的偏好清楚地表明，市場對幹預持謹慎態度，因此認為美元兌日圓走高充其量也只是一場磨難。

夏爾馬指出，美元緩慢走高也可能會讓當局不太熱衷於幹預。

看跌日圓押注凸顯了市場的潛在擔憂，即美國通膨將迫使聯準會在更長時間內維持較高利率，從而保持與日本的巨大收益率差距，從而有利於美元。

夏爾馬表示，美國通膨數據若要大幅上漲，美元兌日圓的升值步伐將加快。他認為，由於散戶投資者和具有實際美元需求的進口商對美元的境內需求，日圓想升值會被限制在152左右。