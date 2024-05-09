陽明4月營收年增35％　累計前4月年增逾2成

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
陽明海運（2609）今日公告4月營收，受到年後市場需求影響，使平均運費下跌，4月營收為149.44億元，月減3.88％、年增35.32％；累計前4月合併營收為587.46億元，年增22.4％。
陽明表示，4月主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國及東協製造業持續復甦，美、歐製造業則受到新訂單需求不振影響走疲；全球經濟成長動能雖有改善，但中東地緣政治若進一步升溫將為全球經濟發展帶來重大影響。
陽明指出，根據Alphaliner統計，受紅海攻擊事件擴大影響至印度洋，為維持航線營運，閒置運力持續減少，截至今年4月22日全球約有2.4％貨櫃船隊、約71.7萬TEUS處於閒置狀態。
Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年供給成長為9.7%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.3%，需求成長為2.5%。依據SCFI截至4／26當週指數數據為1941，較上月漲12%，西北歐線運價為每TEU為2300美元，較上月漲15%；地中海線運價為每TEU為3235美元，較上月漲8%；美西線運價為每FEU為3602美元，較上月漲6%；美東線為每FEU為4661美元，較上月漲5%。
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