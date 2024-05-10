台積電配息再次上調！　第一季現金股利「每股4元」　

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日召開臨時董事會，會中決議核准 2024 年第一季營業報告書及財務報表外，也核准配發 2024 年第一季之每股現金股利 4.00 元，並訂9月12日為除息交易日，台積電股利自3.5元再次上調至4元，也讓不少投資人驚喜。

台積電董事會今日核准 2024 年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約新台幣 5,926 億 4 千萬元，稅後純益約新台幣 2,254 億 9 千萬元，每股盈餘為新台幣 8.70 元。



台積電董事會也核准配發 2024 年第一季之每股現金股利 4.00 元，其普通股配息基準日訂定為 2024 年 9 月 18 日，除息交易日則為 2024 年 9 月 12 日。

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台積電表示，依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2024 年 9 月 14 日起至 9 月 18 日止，停止普 通股股票過戶，並於 2024 年 10 月 9 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2024 年 9 月 12 日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自 2024 年 5 月 28 日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積電美國存託憑證之配息基準日亦訂為 2024 年 9 月 12 日。