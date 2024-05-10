餐飲淡季！築間、乾杯4月營收下滑　看好母親節檔期推升5月成長

▲築間。（圖／築間提供）



記者廖婕妤／台北報導

餐飲股陸續公布4月營收，受到餐飲傳統淡季影響，築間（7723）及乾杯（1269）4月營收月年雙減，不過築間多元品牌展店與快速調整品牌策略，前4月營收年增逾1％。展望5月，築間及乾杯都看好母親節檔期，可望推升5月營收成長。

築間4月營收為4.33億元，月減6.4％、年減8.95％；累計前4月合併營收為18.97億元，年增1.06％。展望5月，迎接母親節餐飲旺季，旗下5大品牌紛紛推出檔期活動，截至目前訂位已逾8成，有望帶動5月營收顯著成長。

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築間表示，旗下目前擁有10的品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等5大餐飲類別，新品牌推出時間雖較為密集，但從加盟店數及業績表現來看，營收都已達到預期，尤其以「築間酸菜魚」的業績成長最為顯著，目前全台共開出5家分店，6月底前預計將再開出6家分店。

築間指出，除了國內市場外，也積極擴大海外布局，築間酸菜魚已插旗香港銅鑼灣，Q2集團也預計再推動旗下2大品牌進軍香港旺角，年底前則規劃至日本開出首家直營店，將持續擴大集團在餐飲市場版圖，期能創造營收規模經濟，帶動業績成長。

▲乾杯董事長平出莊司。（圖／乾杯提供）



乾杯4月營收為3.46億元，月減4.58％、年減4.09％；累計前4月合併營收為14.95億元，年減6.24％。展望5月，受惠母親節聚餐需求，以及集團周年慶活動加持，預計可推升業績上揚。

乾杯表示，4月相較去年同期少3天假期，不過台灣事業因年增5間展店效益，以及周年慶麻辣45吃到飽活動，成功吸引來客2.2倍，帶動品牌月營收成長6成挹注，加上外販及零售事業成長帶動下，使台灣事業維持成長態勢；中國餐飲市場消費力不振，拖累集團合併營收，集團持續以縮減中國事業規模方向進行。

展望後市，乾杯指出，Q2雖為傳統淡季，5月迎母親節檔期，旗下6大品牌推出「母親節限定套餐」，訂位狀況已達9成，並且於母親節後，集團周年慶活動第二彈「日本和牛祭」開跑，5大品牌聯合推出銘柄牛限量套餐吸引饕客；此外，瞄準夏季商機，「黑毛屋本家」也將開賣年年人氣好評的夏季限定海膽鍋，持續衝刺Q2營收動能。