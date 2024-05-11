月月配ETF買氣大退燒！00940人數首見衰退　3檔不到3萬人

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

本周2檔月月配ETF新上市掛牌，難逃破發命運，連帶使得ETF買氣往下墜，根據集保中心統計，7 檔月月配ETF、具指標性元大台灣價值高息（00940）自上市掛牌以來，受益人數周周增，但本周首見衰退，人數也一直無法跨至百萬人，另有3檔人數不到3萬人。

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7檔月月配中，老大哥復華台灣科技優息（00929）在去（2023）年6月9日掛牌上市，由於市場還未刮起ETF投資熱潮，當時受益人數僅1萬6674人，但由於是市場首檔月月配ETF，加上ETF買氣轉熱下，在掛牌至今滿11個月後，受益人數站上70萬人。

至於巨嬰00940在上市前公布受益人數即高達70萬人，且人數連增加5周，在4月底來到99萬餘人，本預計本月可以突破百萬人數門檻，豈料上周人數小增3200餘人來到99萬8196人，但本周卻首見下滑600人，小降至99萬7596人

法人指出，近期發行ETF因募集時台股指數來到2萬點高檔，成份股一拉回，ETF破發機率高，造成投資人對新發行ETF買盤縮手。

而7檔ETF中，統一台灣高息動能（00939）受益人數排第三大，但也呈現連二周下滑現像，本周來到34萬2658人，比上周減少2166人。

掛牌已半年2檔中信成長高股息（00934）與台新永續高息中小（00936），前者掛牌至今尚未配息，受益人數本周至5萬7422人，而後者本月迎來上市之後第二次配息，且由首配息0.11元大幅調升至0.16元，年化配息率超過10％，受益人數本周站上2.5萬人大關。

至於本周2檔新掛牌即面臨破發窘境的野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946）首次公布人數，前者僅1萬2820人，後者 則為2萬7928人。