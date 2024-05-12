00940巨嬰威力大！4月定期定額破1.1萬戶　擠進ETF第13大

▲台北股市資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所公告4月股票、ETF定期定額戶數統計，台股上市公司中晶圓代工「二哥」聯電（2303）以4405戶名列第20大；而ETF定期定額交易排行中，4月1日才掛牌成立的元大台灣價值高息（00940）也因為吸引1.19萬名投資人加入定期定額的行列擠進13大。

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▲4月定期定額戶數變動，可點圖放大。（資料來源：證交所、圖／ETtoday製表）

00940今年4月以「巨嬰」的姿態橫空出世，報請成立時規模已達1752億元，創台股ETF紀錄，至5月10日為止規模持續成長至1855.25億元，現為台股ETF排名第5大。

雖然00940在5月第2周出現投資人數衰退的現象，但證交所資料顯示，4月設定00940定期定額的投資人仍非常踴躍，有1萬1872人選擇這檔ETF為定期定額標的。

至於ETF定期定額前12強持續受投資人歡迎，以「國民ETF」國泰永續高股息（00878）為例，單月交易戶數大增4553人，來到26萬991戶，持續成為台股ETF定期定額排行榜冠軍。

另外，與00940「系出同門」的元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）定期定額投資人也雙雙成長，各以25.67萬戶、23.64萬戶坐擁第2、第3名。

不過在ETF定期定額戶數成長表現上，富邦台50（006208）4月大增1.23萬戶至14.93萬戶最多；00919則以10.65萬戶緊追在後。

證交所資料顯示，在台股定期定額前20強也略有變動，除了台積電戶數大增5264戶、累計交易戶數7.51萬戶最多以外，包括兆豐金（2886）、玉山金（2884）等9檔金控股定期定額排名皆未變動，聯電以4405戶擠下台塑成為第20大，緊追在開發金（2283）之後，較值得注意。