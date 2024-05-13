今年Q1服務業總薪資近5.4萬元　1行業年增11.57％最驚人

▲旅行及相關服務業Q1總薪資年增11.57％。（圖／記者謝盛帆攝）
記者廖婕妤／台北報導
行政院主計總處日前公布3月底工業及服務業全體受僱員工薪資調查，其中，服務業部門平均經常性薪資為47,525元，年增2.33％，總薪資則為53,913元，年增4.33％，顯見內需產業持續回溫，尤以旅行及相關服務業總薪資年增11.57％成長最為驚人。
觀察主計總處資料，今年Q1總薪資成長幅度最高的前3名依序為旅行及相關服務業年增11.57％，總薪資為42,983元；金融及保險業年增10.3％，總薪資為91,967元；住宿業年增8.27％，總薪資為39,283元。
至於整體總薪資成長下滑最多的前3名，依序為電腦墊子光學製品製造業年減5.13％，總薪資為59,202元；礦業及土石採取業年減1.41％，總薪資為50,315元；以及醫療保健及社會工作服務業年減1.34％，總薪資為60,394元。
就行業別觀察，總體而言，總薪資部分，各業廠商因上月發放年終獎金，均呈顯著月減。3月全體受僱員工經常性薪資平均為46,062元，月增0.33%、年增2%；獎金及加班費等非經常性薪資為6,656元，合計後總薪資平均為52,718元，年增1.51%。
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