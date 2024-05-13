今年Q1服務業總薪資近5.4萬元　1行業年增11.57％最驚人

投信連4天狂買！新日興切入新iPad 再被點名蘋果摺疊供應鏈

蘋果公司（Apple）上週發表全新iPad Pro，並搭配全新的巧控鍵盤，其中，新款巧控鍵盤的主力供應商就是軸承廠新日興（3376），除此之外，市場傳出蘋果正發展摺疊手機，新日興更被點名可望切入蘋果關鍵零組件。

麥當勞、7-11都用的蛋！ 全台首家「純雞蛋股」大武山6月上市

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）將於6月中旬上市，今年Q1稅後淨利為4349萬元，EPS為0.72元，與去年同期相比轉虧為盈，主要產品以鮮蛋佔比近8成為最大宗，日產量達80萬顆以上，並在桃園、台南、屏東3地設有牧場及洗選場。法人指出，去年營運受到禽流感影響衰退，若今年無特殊事件，營運有望明顯回升。

313萬人已報稅！ 國稅局教戰3招確認成功

財政部統計，至5月12日止，670萬報稅戶中已有313萬戶報完稅，申報率47%，新手報稅佔比估有1成以上，主要是因為今年18歲以上的民眾，如果不是在校就學、身心障礙、無謀生能者，就要自行申報，國稅局教戰「報完稅3招撿漏」，確認真的成功報稅。

萬海連漲3根提前開獎！ 4月狠賺近24億年增10.5倍

受惠運價上漲貨量回溫，以及Q1獲利轉虧為盈，萬海（2615）股價連拉3根漲停，因而遭列為注意股，萬海今（13）日應證交所要求公布2024年4月份自結財報，單月自結獲利為23.52億元，年增1050.6％，獲利10級跳，令市場驚豔；公司說明，4月份受運價及中國五一長假前出貨潮，營運穩健。

NVIDIA股價狂漲 外媒調查：可與黃金一起抗衡通膨

根據最新彭博調查，一些受訪者認為，美國最大的科技股NVIDIA不僅能讓他們押注創新，而且還可能對沖通膨。46%的調查參與者表示，幾十年來人們選擇的避風港黃金仍然被視為抵禦價格上漲風險的最佳保，但近三分之一的人表示，科技巨頭是他們現在的首選。

長榮目標價上看240元！亞系外資喊買 帶旺00919、00940

航海王需求攀升前景看俏，亞系外資調高長榮（2603）評等至「買進」、目標價調高至240元，同步調高3年獲利預估，長榮今（13）日盤中漲逾8％最高衝至210元，帶旺群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）後市表現。

台驊曝「貨櫃三雄漲幅看運價」 全新共享辦公室拚年底損平

運價近期大漲，貨櫃三雄股價也攀升，陽明（2609）、萬海（2615）今日盤中股價再攻漲停，「航海王」台驊控股（2636）近1年內才買進陽明股票5904張，台驊表示，從基本面來看陽明比較好，過去一年陽明及萬海股價都在原地踏步，貨櫃三雄漲幅還是要看接下來運費狀況，Q2目前看來比Q1好，接下來要看需求，美國線Q1需求成長20％，美國線艙位搶很兇，主要是因為歐洲線繞行問題影響，讓美國線運價攀升。

陽明萬海漲停帶旺！航運股寫亮點 就連00878、00918也刷天價

航運股13日挾運價飆漲，資金湧入也成多頭指標。貨櫃三雄中，陽明（2609）午盤爆逾27萬張大量漲停，高居個股成交排行榜第一；萬海（2615）也漲停鎖死，逾13萬張大量亮燈；長榮（2603）漲幅近7%，也有13萬張大量。

日圓太軟弱！ 貝萊德示警：匯價130才合理

日圓匯價近期貶破160大關、探34年新低以後，市場普遍看淡後市表現，不過美系投資機構貝萊德反向示警，認為日圓過度貶值不利外資進場投資日股，貝萊德更進一步認為，日圓「合理價」應落在1美元約130至135日圓間，目前已過度貶值。

航海王再度揚帆 陽明、萬海連3日攻上漲停

海運需求回溫，加上運價持續勁揚，貨櫃三雄今（13）日股價再度攻高，陽明（2609）、萬海（2615）盤中再度漲停，長榮（2603）也漲逾8％。萬海已經連續3個交易日攻上漲停、陽明則是連2日漲停。