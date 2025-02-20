聯發科分紅縮水　7年工程師「只領4.7個月」傻眼！一票怒喊離職

▲大批員工喊罷工。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

IC大廠聯發科（2454）去年每股獲利66.92元，歷史第三高，不過18日發放分紅獎金，大批員工哀號「縮水了，無差別大砍分紅」。一名職等E9的工程師透露，年資7年，考績E，領到4.7個月，傻眼喊「錢都藏去哪裡了」；不少員工大喊罷工，「從準時上下班開始，反正沒分紅幹嘛加班，領底薪就好了」。

有網友在Dcard發文，「聯發科二月開獎」，好奇大家收到的金額。貼文一出，不少人留言，「職等E7，年資1.5，考績I-，分紅0.2個月，調薪0%」、「E8/5Y/I/2.5m/2.8%」、「E8，5Y，I，5m」、「E7/6y/I+/2M/2%」、「E8/2Y/I/4.76m/5.1%，去年八月的六折」、「E7/3y/I/3.5m/4%，去年吃I-都還有2m，今年主管還說是I的前面」。

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▲許多人喊罷工。（圖／翻攝自Dcard）



一票員工怒喊，「離職單要去哪填」、「錢都藏去哪裡了」、「抱了點小期待點開Bonus letter，咦好像點錯了，點到去年二月的，關掉再看了一次，X不對今年就是2025年啊」、「每天那麼累給我這分紅，根本不把員工當人」、「給這種錢，還敢收四大？」「發這種分紅真的是笑死人，有夠氣」、「二月分紅領超過50萬必須簽約，到年底前不能離職，否則獎金要繳回公司，原本多繳的稅還要自己想辦法處理」。

許多人喊罷工，「聯發科給出這種薪資，乾脆送Uber，這種薪資，讀到頂大碩班幹嘛，我不要加班了，還不是一樣窮」、「大家從不加班，拒絕會需要加班的任務做起，回家後也不接受遠端工作的要求，大家團結起來，讓公司知道勞工不是好欺負的」、「收一堆雜魚領差不多，那加班幹嘛」、「說真的，從準時上下班開始，反正沒分紅幹嘛加班，領底薪就好了」。



有網友轉發貼文到PTT上，網友留言，「太慘了吧，為什麼大M發的比去年爛這麼多，EPS不是年增嗎」、「能去發哥的都是台灣菁英了吧，支持發哥菁英帶頭罷工，逼迫資方談判」、「房子要退掉了，還不起房貸」、「今年發太爛，竹北房價先打折」、「台積電越發越多，MTK卻只有加班越來越多」。

不過也有網友指出，「公司2022年發很好啊，發一次比較差就這樣跳腳，有點說不過去」、「年輕人...這樣就崩潰了」、「分紅這種薪資結構不就是這樣嗎？加班費也沒欠你，每個月薪資也都有發給你」、「不爽就離職阿，笑你不敢」、「不懂在崩潰啥，以前前輩學長也是這樣過來的，是這幾年太好，把學弟胃口養大了」、「只是回到疫情前，搞不好還比疫情前好」。