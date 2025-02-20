女友創業開餐廳　疫情後「欠債2500萬」！網勸別擔心：你只要做1事

▲女友創業欠債，他很擔心。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

為了擺脫台灣的低薪困境，不少青年選擇靠自己打拼、創業「當老闆」，期望提升自我薪資，一名網友表示，女友是一位事業有成的女強人，年紀輕輕就創業開了餐廳，並且成功開了多家分店，27歲時就買房，可惜疫情過後生意慘跌，負債2500萬元，擔心女友的未來，也希望可以幫助對方。

一名男網友在Dcard發文，「女友創業目前負債兩千五百多萬」，和女友交往四年，自己是一名普通的上班族主管，偶爾會操作一些股票，年收入大約150萬；女友則是一位事業有成的女強人，創業開了餐廳，並且成功開了多家分店，27歲時就買房了。

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然而，隨著事業野心的增長，加上疫情期間為了不讓員工失業，女友賠了不少錢，雖然員工們依然非常愛戴她。可惜疫情過後，生意不僅沒有復甦反而下滑，現在正在經歷轉型，前前後後欠債2500萬元，他擔心表示，「身為創業另一半的我難免還是會擔心，畢竟這些數字對我來說都很可觀，大家都怎麼調適自己，或是能怎麼幫她？」

貼文一出，網友認為多多陪伴就好，「她比你想的還要來得強大，但壓力一定不小，容易焦慮及煩躁，你只需要陪伴、哄她開心、別讓她煩心其他雜事」、「感覺企業融資跟普通負債還是不太一樣，如果經營狀況還不錯的話應該是還好，你就在背後支持她就可以了」、「好厲害～精神上支持她就好，能借到那麼多錢代表她有本事，不是說想借多少就能借多少的，銀行認可她的資產跟信用」。