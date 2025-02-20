台中新光三越氣爆28人遭資遣　勞動部：要求廠商說明事由

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台中新光三越發生氣爆案後無限期停工，上千名員工權益遭受衝擊，台中市勞工局卻在短短一周內收到14家廠商通報，共計資遣28人，對此，勞動部強調，資遣是最後手段，已要求台中市勞工局長連繫，發函請通報廠商具體說明資遣事由及理由，務必要確保勞工工作權益。

根據台中市勞工局統計，台中新光三越館內303名員工，櫃位廠商833家，外包廠商2家，勞工約4000人，部分專櫃人員被調往其他店支援；目前已知有14家廠商、共計28人遭資遣，其中有19人是與氣爆案有關，另8人則是廠商租約到期、1人則是無法勝任工作。

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勞動部勞動關係司長王厚偉表示，資遣員工要有勞基法的事由，每個都要有依據跟判斷的基準，已經要求台中市勞工局局長連繫，會慎重發函請通報廠商具體說明資遣事由及理由，是否有安置上的困難、調動上的困難？地方政府可協調、調解都沒問題。

王厚偉強調，資遣勞工是最後手段，迫不得已的最後目的，勞動部要做的是首先確保勞工工作權益，會跟勞工局合作來幫忙處理。

王厚偉說，針對因氣爆案而被資遣的19名勞工，台中市勞工局長也很慎重，會盡速來了解，資遣是最後手段，不是說今天勞動部處罰雇主了就能隨意資遣員工，要看怎麼樣跟員工間針對遇到狀況來調整工作，除非是勞工覺得想要走、拿資遣費換工作，但這又是另外一件事，正在盡快了解當中。