▲萬海熬了4年之後，今年開始安排35艘船進塢安裝脫硫器。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

紅海危機迫使商船繞行好望角，不僅拉長了運輸週期，還大幅增加了油耗量，Alphaliner指出，高硫油+脫硫器仍是未來10年內航運脫碳的過渡方案，去年全球安裝脫硫器船隻再增7500萬載重噸。原堅持直接用低硫油的萬海航運，因為船隊擴充太快，用油量激增，在熬了4年之後，今年開始安排35艘船進塢安裝脫硫器。

國際海事組織(IMO)自2020實施限硫令，規定船用燃油硫含量自3.5%降到0.5%之後，船公司如果沒有採用低硫油，就必須透過脫硫塔來降低高硫油的硫含量，而貨櫃船因為航速高，用油量也高，萬箱級貨櫃船一日用油量上百噸，安裝脫硫塔的船隻特別多。

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國內貨櫃船公司指出，船用高硫油與低硫油價差最高是2022年的240-264美元，2023年約在120-150美元之間，2021年約112美元、2020年約92美元，去年價差約100-110美元，目前高低硫油價差約70美元。

雖然價差拉近，但是脫硫器安裝費用已經大幅降低，以1800箱(20呎櫃)貨櫃船來說，從最初的200萬美元降到目前80萬美元，較早安裝的脫硫器都已收回安裝成本，只要有價差就是淨賺。我國長榮海運、陽明海運與德翔海運，今年都有安排現有船隻陸續安裝脫硫器，或是在新船上直接配置脫硫器的規劃。

萬海航運原堅持直接採用低硫油，但因公司船隊擴充太快，不裝脫硫器用油成本比同業高許多，近期已將透過招標，將在今年與明年陸續安排35艘船進塢安裝脫硫器，包括1.4萬箱大船在內。

2023年共有1億載重噸的船舶安裝脫硫器，去年是7500萬載重噸，對於大噸位船舶而言，單艘一年就可節省數百萬美元燃油成。Alphaliner表示，HSFO+脫硫器仍是未來10年內航運脫碳的過渡方案，可減少15-20%的碳排放。