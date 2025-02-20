快訊／威力彩16.5億開獎！全台瘋搶第五屆最高獎金　財神今晚去誰家

快訊／台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失 挨罰720萬元

金管會針對台灣人壽辦理理賠詐欺專案查核時發現異常情形，於2024年10月底向金管會通報理賠人員詐保重大偶發事件，經金管會對台灣人壽辦理專案檢查，發現該公司辦理保險理賠、請款及會計作業等事項，有違反保險法相關規定情事，依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰720萬元。

抽中一張拚賺16萬！ 光焱科技申購明起跑

新股抽籤別錯過！光焱科技（7728）明日即將開放申購，抽中一張有望賺16萬元。

台中新光三越氣爆28人遭資遣 勞動部：要求廠商說明事由

台中新光三越發生氣爆案後無限期停工，上千名員工權益遭受衝擊，台中市勞工局卻在短短一周內收到14家廠商通報，共計資遣28人，對此，勞動部強調，資遣是最後手段，已要求台中市勞工局長連繫，發函請通報廠商具體說明資遣事由及理由，務必要確保勞工工作權益。

日圓兌美元升破150大關 去年12／9來首見

受到日本央行官員釋放「漸進式升息很重要」的言論影響，日圓今（20）日走強，至台北時間下午3點左右，日圓兌美元升破150大關，報149.99，為去年12月9日以來首見。

北市每坪120萬算豪宅 徐佳馨曝5關鍵「過譽肥羊宅」鐵中槍

財政部修改所得稅財產交易所得認定原則，針對2015年底、房地合一上路前取得房屋祭出3大認定修正，其中將低總價、每坪單價過高的物件列入豪宅範圍，由於台北市每坪120萬元以上就會被視為豪宅引起熱議，不過住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提出5大觀察，認為財政部此舉是「對過譽肥宅」課稅，這類案件鐵定中槍。

搥心肝！日圓「0.2210」刷4個月最差 10萬台幣少換3.6萬日圓

受到美元走貶影響，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（20）日一開盤就衝出「0.2210」的價位，為去年10月8日以來最差，10萬台幣估將少換逾3.5萬日圓，相當少吃36碗要價1千日圓的拉麵。

00878一度貼息爆逾8萬成交量 再寫4大驚奇

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（20）日除息，此次每股配息0.5元，若以昨（19）日22.96元收盤價計算，年化配息率約8.71%，今日以22.51元開出，盤中一度呈現貼息態勢，10點半左右翻紅重回填息路上。

英特爾分拆傳聞不斷 美國晶片大神：賤賣有前景的公司

近期有關英特爾分拆的傳聞四起，市場認為這可能推升該公司市值至2370億美元（約新台幣7.8兆元）。然而，前英特爾首席矽工程師吉姆凱勒（Jim Keller）卻認為，英特爾的價值應達1兆美元（約新台幣32.77兆元），分拆或出售業務是一種粗心的決定。

瑞銀分析師看好輝達 預期再交出強勁財報

瑞銀分析師蒂莫西·阿庫裡（Timothy Arcuri）在最新研究報告中指出，儘管投資者情緒轉為喜憂參半，NVIDIA仍將公布穩健的業績，並預計其表現將達到或超越市場預期。該公司對輝達的評級為買入，目標價為185美元。

台積電魏哲家哭哭！ 半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台積電（2330）董事長魏哲家公開向外表示赴美設廠「一把鼻涕、一把眼淚」，引起半導體圈熱議，近期外電也報導有設備協力廠商觀察，「某間在美國也有據點的半導體業者，在台設廠興建時間只要19個月可以搞定，美國卻要消耗38個月的時間」業界更爆「不論是蓋廠所需時間、金錢，美國都是台灣的2倍」。