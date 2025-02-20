00878一度貼息爆逾8萬成交量　再寫4大驚奇

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（20）日除息，此次每股配息0.5元，若以昨（19）日22.96元收盤價計算，年化配息率約8.71%，今日以22.51元開出，盤中一度呈現貼息態勢，10點半左右翻紅重回填息路上。

攤開國泰00878成分股，國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878在產業配置上力求攻守兼備，不僅持有逾4成的AI類股，包括聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股，更有2成多的金融股支撐。科技方面由於川普關稅政策頻發，近期聯發科、聯詠（3034）、瑞昱（2379）等IC設計龍頭出現拉貨潮，預計將帶動Q1營收有亮眼表現；金融股方面則有鑑於去年全台金控自結獲利5,979億元，達成連續三年營收成長紀錄，今年表現備受期待，也讓市場預估各金控今年應更有底氣發放股利。



00878在蛇年開市以來創下了四大驚奇。首先，受惠台股蛇年開紅盤日大跌，加上除息話題發酵，昨（19）日成交量高達138,725張、成交金額達31.89億元，紛紛拿下ETF第一，今日開盤1個半小時成交量逾8萬張，為台股高息ETF成交王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二大驚奇，00878自2月以來創下單月平均成交量達82,719張（2/3~2/19），也位居台股ETF第一；第三，00878規模僅用時四年半就正式突破4000億元，成為最快達成該里程碑紀錄的ETF，今除息約89.53億元後，規模仍穩坐4,000億元大關；最後，台股近期波動不斷，但根據集保中心統計，00878受益人數再創高，以159萬人次持續衛冕全台受益人數最多標的。

游日傑表示，基於美國總統川普貫徹「美國優先」的行事風格，力求將完整的半導體產業鏈「留在美國」，因此將針對台灣晶片祭出關稅，18日提出擬對晶片課徵25%關稅，未來一年內可能再提升，同時也暗指將留給外國廠商時間赴美設廠產出，顯示仍有談判空間。

游日傑補充，AI仍然是全球未來數年內的投資主軸，台股在台積電、鴻海、聯發科等權值股帶領下屢創新高，由於台灣的AI產業極具競爭力，在技術大幅領先其他競爭對手的前提下，台股仍握有籌碼，可望將關稅成本轉嫁給客戶，但由於美股變動大，連帶影響台股變數也多，投資人在資產布局上應力求產業均衡，避免偏重個股，例如定期定額持續投入00878，透過指數篩選出一籮筐30檔在ESG表現上亮眼，且具有成長潛力的台灣企業，進而分散投資風險，利用股息強化資產抗震性。

