台南「蛋黃中的蛋黃」　在地：年後屋主讓步價趨實登





▲台南傳統市中心的中西區，難得有新重劃區「星鑽特區」，地段精華堪稱蛋黃中的蛋黃。（圖／有巢氏台南府前星鑽加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南市中心中西區，難得有新重劃區「星鑽特區」，地段堪稱「蛋黃中的蛋黃」，已吸引不少知名建商插旗，連周邊舊聚落的中古大樓也大受歡迎，專家表示，農曆年前屋主開價高掛，連一通詢問電話都沒有，農曆年後屋主心態調整，價格與實登差不多，天天都有帶看。

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▲台南市中西區為早期發展生活圈，為傳統市中心，商業機能相當發達。（圖／有巢氏台南府前星鑽加盟店提供）

有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店店東柳坤霖表示，台南市中西區為早期發展生活圈，為傳統市中心，商業機能相當發達，「星鑽特區」位於中西區，佔地約12公頃，附近就是台南車站、新光三越、河樂廣場等地標，地段堪稱蛋黃中的蛋黃。

台南市政府將其定位為兼具水岸觀光與商業機能的特區，可規劃飯店、商場、觀光業等，吸引包括三發、百慶、遠雄等知名建商搶進，該區首個住宅大樓新案去年公開，主打首購與換屋族群，根據實登，成交價已站上5字頭。

▲中西區透天厝買賣成交率低，許多老宅為祖產，屋主寧可空置也不願出售、出租。（圖／有巢氏台南府前星鑽加盟店提供）

新案帶動星鑽特區旁的舊聚落，買氣也相當旺盛，由於中西區以舊透天為主，透天厝買賣成交率低，許多老宅為祖產，屋主寧可空置也不願出售、出租，柳坤霖說：「近7年來，星鑽特區附近僅成交5間老透天，轉換率極低。」區域主力為大樓，屋齡20~30年，價格每坪約30~35萬元，由於區段相當精華，連20幾年大樓房價還有3字頭。

柳坤霖透露，去年底開始受央行信用管制影響，買氣開始停滯，買方出價意願不高，今年上半年成交量較去年同期下跌約2~3成，也因價格高掛，以往農曆年前是購屋旺季，因屋主仍維持去年上半年高價，以他的店頭為例，甚至連一天一通電話都沒有人打來詢問。

▲有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店東柳坤霖指出，去年實價登錄是賣家的地板價參考，目前價格已趨於實價登錄的價格。（圖／有巢氏台南府前星鑽加盟店提供）

雖然價格未明顯下跌，但農曆年後屋主心態出現軟化，開價更貼近實際行情，帶動買方明顯回流，出價意願提高，年後天天都有帶看。

柳坤霖指出，農曆年前的冷淡與年後的熱絡形成鮮明對比，去年實價登錄是賣家的地板價參考，想買到還要往上加個5~10%，目前價格已趨於實價登錄的價格，開始吸引剛需出籠。

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