AI眼鏡5年看漲40倍　鴻海、錼創挖商機

▲錼創總經理林子暘表示，AI+AR眼鏡採用Micro LED是未來必然的趨勢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球智慧眼鏡2024年的銷量預估僅約200萬台，但根據wellsennXR等研究機構的預測，在AI（人工智慧）與AR（擴增實境）等新功能不斷地加持下；樂觀看待，2030年全球智慧眼鏡出貨量有望飆升至8,000萬台。看好AI＋AR智慧眼鏡後勢，台灣相關供應鏈也積極展開布局，包括Micro LED的指標廠商錼創，以及台灣電子製造業龍頭的鴻海，都展現勢在必得的決心與姿態。

針對AI＋AR智慧眼鏡的未來發展，鴻海B事業群總經理姜志雄以他的觀察表示，可從Meta（臉書）新推出的Orion AI眼鏡看出端倪。有別於無顯示功能的第二代雷朋智慧眼鏡，只能透過語音與使用者互動，Orion加上眼球追蹤、Mirco LED顯示器與光學級碳化矽（SiC）鏡頭，搭配肌電（EMG）腕帶，不僅使用體驗更佳，也真正落實解放雙手的願景。

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因為如此，祖克柏便直言：「Orion是世界最先進的眼鏡。」輝達執行長黃仁勳試戴Orion後，更驚呼連連地盛讚，彷彿將整個世界都裝進這小小的眼鏡裡。

看好AI＋AR眼鏡後勢，台灣相關供應鏈也積極展開布局。專家指出，Orion處理器由Meta與聯發科共同打造設計。此外，錼創、鴻海則將重心放在Micro LED顯示器。今年1月底，記者直擊錼創科技辦公室，細看即將使用在AI＋AR眼鏡內的Micro LED顯示器，該顯示器比一元硬幣還小，需用放大鏡才可見裡面塞滿百萬顆Micro LED。

說起AI＋AR眼鏡的未來，錼創總經理林子暘向本刊表示，現在市面上的AR眼鏡，大多採用OLED顯示器或Birdbath的光機架構，因亮度不足、壽命較短，無法做到輕薄短小；反觀Micro LED不管在亮度、色彩都略勝一籌，即便有成本、良率等問題待克服，但他堅信採用Micro LED是必然趨勢。

▲鴻海集團擁有完整的零件與組裝能力，對AI+AR眼鏡市場展現勢在必得的決心。

「要成功推動AI眼鏡普及，產品外觀需與一般眼鏡接近，使用體驗則要超越現有智慧穿戴裝置，因此亮度、體積、能耗等指標都變得至關重要。」鴻海S事業群總經理陳偉銘特別強調。因此，Micro LED本身特性及半導體工藝等，成為實現目標的最佳解決方案。

台廠除了從零件切入，身為製造龍頭的鴻海，具備從晶圓、晶片到覆晶封裝的光機模組及AR眼鏡組裝的完整能力，同樣躍躍欲試。姜志雄表示，今年鴻海將與英商Porotec合作，以原創設計製造（ODM）模式推出「AR眼鏡」，比智慧手機更能提供虛實整合的沉浸感，加上AI功能，後勢看俏。

據了解，依照鴻海與Porotec雙方合作內容，鴻海將加速在AR與MicroLED的戰略布局，計畫將在台中建立MicroLED晶圓製程產線，預計2025年第四季投入量產，以應未來全球主流客戶產品的相關需求。而新廠的啟用不但可望讓台灣成為AR眼鏡與MicroLED技術的重鎮，也將進一步提升鴻海在相關產業中的優勢。



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