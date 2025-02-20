抽中一張拚賺16萬！　光焱科技申購明起跑

▲左為光焱科技董事長柯歷亞，右為總經理廖華賢。（圖／光焱提供）

記者高兆麟／綜合報導

新股抽籤別錯過！光焱科技（7728）明日即將開放申購，抽中一張有望賺16萬元。

光焱科技將於2月21日至25日辦理公開申購，2月27日抽籤，承銷張數共307張，承銷價為220元，和昨日收盤價379.12元相比，抽中一張潛在獲利近16萬元。

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光焱科技核心技術聚焦於模擬光源、光電轉換測試及晶圓級光電檢測三大領域，利用人造光源調製技術，開發出多樣化的光源模擬器與檢測儀器，適用於科研與產業應用。其模擬光源能在特定環境條件下進行精準光照模擬，協助客戶加速研發流程，提高生產品質控制的效率；特別在車載電子，如LiDAR、3D感測器、座艙監控感測器、行動裝置，如AR、VR及再生能源領域，如太陽能等領域展現極大價值。根據美國QY Research的市場數據顯示，2024年全球半導體檢測設備市場規模達8.92億美元，預計至2030年增至13.84億美元，年複合成長率7.6%。

光焱科技董事長柯歷亞表示，公司採用客製化的商業模式，為客戶提供專業的PIC晶片高精密檢測設備及現有EIC晶片檢測設備的升級服務。公司主要營收來源包括半導體光電轉換測試設備54.48%、模擬光源34.80%、晶圓級光電檢測4.93%以及其他產品5.79%。