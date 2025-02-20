科技業新人拒加班「明明會卻裝不懂」態度擺爛！一票卻讚：正常

▲原PO抱怨新人很難帶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

每個時代的背景環境不一樣，造就各年代的人有不同的特質，一名在科技業上班的網友表示，最近剛升上管理職，有個新人很難帶，面試時學歷跟實做都很好，但一入職就擺爛，時間一到就下班，完全不加班，還會裝不懂，溝通後對方竟說「不缺錢，大不了裁掉，不怕找不到下一份工作」，讓他超傻眼。

原PO在Dcard發文，最近剛升上管理職，底下有位新人很難帶，面試時無論是學歷還是實際操作能力，都非常出色，一入職後卻開始擺爛。他提到，新人每天工作8小時，時間一到就準時下班，完全不加班；還會故意拖延進度，每次都是在最後期限前才交出工作，並且裝不懂，很多會做的事情都裝不會。

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更讓他無奈的是，與新人溝通時，對方竟說不怕被裁員，不擔心找不到下一份工作，完全沒有要改善工作態度，「還說不缺錢不擔心績效，請問這種人是不是無敵了？」

貼文曝光，網友表示，這才是正常的工作狀況，「不是很正常嗎，不要把自己的奴性丟給別人，很丟臉」、「台灣加班文化，就是被認為常態加班合理的主管搞起來的」、「00後整頓職場沒見過？你應該跟他好好學學」、「為什麼要加班，是主管失職錯估人力，還是純粹想壓榨？」「他用規定的時間做完他該做的工作，只是沒有多做不屬於他的工作而已，這樣是擺爛了什麼」、「整體看起來沒什麼問題，比較像是你想抓人家來操，人家不給操而已」。

還有擔任管理職的網友跳出來說話，「我跟你一樣是管理職，底下的員工有本事提前做完做好，剩下的時間就是他賺到的啊！如果要多塞事情給他，那就是錢要給到位，考績要保證給好錢也要給滿，凹他多做事才有正當性」。

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