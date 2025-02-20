瑞銀分析師看好輝達　預期再交出強勁財報

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

瑞銀分析師蒂莫西·阿庫裡（Timothy Arcuri）在最新研究報告中指出，儘管投資者情緒轉為喜憂參半，NVIDIA仍將公布穩健的業績，並預計其表現將達到或超越市場預期。該公司對輝達的評級為買入，目標價為185美元。

輝達預計於太平洋時間2月26日下午14:00（台灣時間2月27日上午06:00），發布截至今年1月下旬的上季財報。

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瑞銀預測，輝達在2026財年第一季的財測將符合或超越市場基準，預計總營收介於425億至430億美元之間，其中資料中心部門營收約為385億至390億美元。分析師特別強調，輝達的Blackwell運算板在出貨時即確認營收，而不需等待OEM/ODM合作夥伴出貨完整機架後才認列。

阿庫裡率領的分析團隊在報告中表示，「我們認為供應鏈能有效應對Blackwell運算板出貨與OEM/ODM Blackwell GB200機架出貨之間的短期錯配。」隨著輝達於第四財季後半Blackwell運算板產量大增，許多客戶可能已轉向較易取得的Blackwell SKU，例如B200型號的氣冷HGX平台。

瑞銀指出，這項轉變是因為客戶希望能早一到兩個月安裝Blackwell技術，而非等待GB200機架的電力問題完全解決。分析師預計，輝達在2025財年第四季來自Blackwell的營收約為90億美元，並認為此數字在2026財年第一季將翻倍至超過200億美元，相當於出貨約70萬個單位。

此外，瑞銀預計輝達將持續提前出貨運算板，以應對3月起OEM/ODM合作夥伴向終端客戶交付大量GB200機架的需求大增。展望未來，瑞銀預期Blackwell產品今年將迎來「非常強勁」的增長，並維持其高於華爾街的營收與EPS預測，分別為2,340億美元與5.33美元，且EPS可能在明年進一步升至6.25美元或以上。