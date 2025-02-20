英特爾分拆傳聞不斷　美國晶片大神：賤賣有前景的公司

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

近期有關英特爾分拆的傳聞四起，市場認為這可能推升該公司市值至2370億美元（約新台幣7.8兆元）。然而，前英特爾首席矽工程師吉姆凱勒（Jim Keller）卻認為，英特爾的價值應達1兆美元（約新台幣32.77兆元），分拆或出售業務是一種粗心的決定。

凱勒強調，出售或分拆英特爾並不能真正釋放股東價值，反而是在「賤賣」一家有巨大發展潛力的公司。吉姆凱勒在科技產業享有「晶片大神」的稱號，曾在AMD、蘋果等矽谷知名公司工作，是蘋果A系列晶片設計師和AMD「Zen之父」，也參與開發特斯拉自駕軟體Autopilot晶片組。

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自從離開英特爾後，凱勒加入了加拿大晶片新創公司Tenstorrent，並擔任CEO。近期市場傳言指出，博通可能有意接管英特爾的部分業務，英特爾的代工部門或將與台積電組建合資企業，甚至與博通、高通等公司合作，成立新的獨立晶片製造商。

凱勒在X平台發文表示，英特爾擁有最佳工藝技術，打造出速度最快的CPU，但現在卻計畫將該業務交給第三方，這種行為並不能釋放股東價值，反而是一種賤賣，令他感到難過。一名評論者建議，英特爾應在美國投資者的幫助下成為私人公司，解散現任董事會，並花時間重塑體質。