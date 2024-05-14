ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

快訊／元大銀前行員挪用46人催收款288萬　挨罰400萬

▲元大銀外觀。（圖／記者賴志昶攝）

▲元大銀外觀。（圖／記者賴志昶攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（14）日歡送主委黃天牧，同時公告元大金（2885）旗下元大銀前林姓行員挪用46名客戶呆帳戶款項，經查公司對銀行員監控、客戶保障不完善，未確實執行內稽內控，裁罰400萬元。

金管會指出，元大銀共有3大缺失，包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、未建立作業牽制機制：
該行催收手冊所定作業程序，相關聯繫客戶協議還款方案、申請呆帳案件減免額度，及通知客戶核准額度與繳款帳號等作業，全程均由同一催收經辦人員辦理，欠缺作業牽制機制。

2、未建立妥適通知確認機制：該行未建立妥適之客戶債務協議結果通知確認機制(例如協議結果書面文件或第三人通知等)，使林姓行員得以作業流程之漏洞，虛報不實協議債權金額，進而從中挪用款項。

3、未確實執行內部控制制度：該行就辦理呆帳催收已定有相關作業規範，惟本案林姓行員未依規辦理，私下以個人行動電話聯繫客戶協商還款方案並提供個人帳戶供客戶還款，進而挪用催收款項，核有未確實執行相關作業程序。

除了裁罰400萬元以外，金管會要求元大銀將全案發生來龍去脈傳送至銀行公會網站專區揭露，並依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送本案違法失職人員林姓行員。

關鍵字： 元大銀裁罰

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP73正片／2024年「高利活存」懶人包攻略！ 最高年利率8%　各網銀年利率大比拚

推薦閱讀

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

世芯-KY（3661）發布重磅訊息，公司辦理私募現增，參與現增竟是全球電商龍頭亞馬遜，參與認購股權22萬4537股（約224張），每股定價2382元，總投入資金約5.35億元，依規定，參與認購公司必需揭露重大股東名單，創辦人貝佐斯也首度在台股股市觀測站露出，引發市場熱議。

2024-05-14 17:23
長榮Q1獲利年增244.7％　每股賺8.14元

長榮Q1獲利年增244.7％　每股賺8.14元

長榮海運（2603）今（14）日董事會通過Q1財務報告，Q1合併營收為886.39億元，年增32.64％；稅後淨利歸屬母公司為173.82億元，年增244.7％，營業毛利率為21.38%，EPS則為8.14元。

2024-05-14 18:28
航海王尬業績！陽明4月每股賺0.84元　爆48萬張大量續列注意股

航海王尬業績！陽明4月每股賺0.84元　爆48萬張大量續列注意股

海運運價飆漲，激勵貨櫃三雄股價勁揚，陽明（2609）及萬海（2615）紛紛遭列注意股，繼萬海昨日公布4月獲利後，陽明今（14）日也應證交所要求公布4月自結財報，單月自結獲利為29.77億元，年增91.63％，EPS為0.84元，單月就賺贏去年第2季。

2024-05-14 16:23
快訊／元大銀前行員挪用46人催收款288萬　挨罰400萬

快訊／元大銀前行員挪用46人催收款288萬　挨罰400萬

金管會今（14）日歡送主委黃天牧，同時公告元大銀前行員挪用46名客戶呆帳戶款項，經查公司對銀行員監控、客戶保障不完善，未確實執行內稽內控，裁罰400萬元。

2024-05-14 16:14
鴻海Q1「三率三升」！獲利220.09億元、年增72%　每股賺1.59元

鴻海Q1「三率三升」！獲利220.09億元、年增72%　每股賺1.59元

鴻海（2317）14日公布2024年第一季財報，稅後淨利220.09億元，季減59%，年成長72%，每股稅後淨利（EPS）1.59元，低於去年第四季3.83元，優於去年同期0.93元。鴻海表示，第二季仍是傳統淡季，不過目前的能見度與市場預期相當，整季應可呈現季增、年增的表現。

2024-05-14 15:31
辜仲諒身價曝光！握有中信金近9%股權　價值破643億

辜仲諒身價曝光！握有中信金近9%股權　價值破643億

受到金控大股東持股逾5%政策影響，中信金（2891）公告大股東辜仲諒手中握有公司8.87%股權，以今（14）日中信金收盤價36.05元估算，辜仲諒光是中信金持股市值就來到643.17億元。

2024-05-14 14:26
00878連3日創新高！確定每股配0.51元　年化配息率9%

00878連3日創新高！確定每股配0.51元　年化配息率9%

擁有126萬受益人的國泰永續高股息（00878）連3個交易日創高，今（14）日確定每單位配息金額及配息組成，宣布第二季每單位配發0.51元，較第一季0.4元再加碼，估年化配息率9%，這次除息日為本周五，想要參與本次配息的話，須注意5月16日為最後買進日。

2024-05-14 18:23
夏普堺工廠9月擬停產…改AI數據中心！劉揚偉：最壞時間過去了

夏普堺工廠9月擬停產…改AI數據中心！劉揚偉：最壞時間過去了

隨著電視面板業務虧損，市場傳出，鴻海（2317）轉投資日本夏普（SHARP）旗下生產電視用大尺寸液晶面板的10代面板廠堺工廠（SDP）決定將在9月停產，之後將何去何從也仍在考量相關的方案。對此，鴻海科技集團董事長劉揚偉14日以SHARP最大股東代表的身分，親自說明SHARP中期經營方針以及在鴻海集團中的重要戰略地位。

2024-05-14 15:06
2000萬刮刮樂領獎倒數　台彩曝頭獎名額只剩1個

2000萬刮刮樂領獎倒數　台彩曝頭獎名額只剩1個

今年過年期間台彩發行「2000萬超級紅包」刮刮樂，共有8個頭獎2000萬元轟動一時，不過還有1張2000萬獎的刮刮樂尚未兌領，這項商品7月16日下市、10月16日前要完成領獎，呼籲民眾把握時機。

2024-05-14 13:50
台股連2日破紀錄！收最高20986點　台積電漲6元收825

台股連2日破紀錄！收最高20986點　台積電漲6元收825

美股漲跌互見，但台積電（2330）今（14）日持續向上挺進，收最高825元，帶動台股大漲128點收最高20994.53點，連續2個交易日刷新紀錄，大盤單日漲幅0.61％，成交量4692.58億元。

2024-05-14 13:35

讀者迴響

熱門新聞

強運壯漢抱走2.76億！爆神似顏清標　領獎撂話「習慣就好」

00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

股息領150萬！他沒工作「繳稅金額超狂」

486先生徵才起薪52K　還拜託「快去放假」

00929配0.2元！他喊「領14萬真的香」

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

華碩飆512元亮漲停「寫歷史新高」

Uber Eats併購foodpanda　公平會曝重點審查關鍵點

陽明爆30萬張大量逼近漲停！　萬海、長榮漲逾半根

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

一粒應援忘動作愣2秒跟上　媽媽到場支持目睹大笑XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366