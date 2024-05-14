上班前要跳早操！「不跳影響考績」他傻眼　一票卻不挺

▲有些公司會要求員工跳早操。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司會要求員工跳早操、精神喊話，藉此提神或是提升團隊向心力。不過近日就有網友表示，他們公司早上7時50分就會要大家一起跳早操，若刻意躲掉不跳，就會影響考績。貼文曝光後，引發網友討論，而多數人都認為，若實在無法接受，不如就離職。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，「有公司要求員工，早上7時50分到公司跳早操的嗎？」他們公司就有這麼要求，如果有員工故意不跳、8時才到公司，雖不算是遲到，但卻會影響考績，甚至被長官認為不適任，「各位覺得這公司是不是有毛病？」

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貼文一出，不少網友則表示，「面試時一定有講吧？不能配合幹嘛還去上班」、「若你是公司不可取代之人，有些公司甚至可以放任員工遲到早退」、「公司的文化風氣，不喜歡可以離職，不想離職就融入，沒毛病」、「可以不參加，也可以不去上班！身體自主權在你不是嗎」、「工作自己找的！自己願意承擔就不要出來哭訴」。

也有網友提到，「日系體系沒毛病」、「日本公司愛做不做，你高興就好，還沒叫你一星期輪一班不錯了」。對此，原PO也回應，「厲害，竟然猜到是日系體系」，不過他其實還沒有去報到，目前只是有收到錄取通知而已。