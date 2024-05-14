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可依航空直飛韓國清州　首次官網售票單程未稅970元起

▲左上圖可依航空客機；右上圖青南台入選「韓國觀光百選」，過去曾是總統專用別墅；下圖從青南台眺望大清湖，景色幽美。（圖／shutterstock、可依航空）

▲左上圖可依航空客機；右上圖青南台入選「韓國觀光百選」，過去曾是總統專用別墅；下圖從青南台眺望大清湖，景色幽美。（圖／可依航空、shutterstock）

記者張佩芬／台北報導

去年9月7日開闢桃園-清州航線，提供每日一班的可依航空(Aero K)，為滿足自由行旅客需求，首次在官網推出促銷票，即日起台北/桃園-清州單程未稅970元起，5/14至6/14限時開搶，無論親子暑遊、預約秋楓，或是踩點韓劇《黑暗榮耀》拍攝地，都能以超值票價輕鬆玩。

可依航空是來自韓國的低成本航空，2021年開始陸續引進6架A320-200客機，由雍利旅行社擔任台灣地區總代理，此次促銷票適用搭乘期間為今年6/1-10/26，橫跨夏、秋二季。只要透過可依航空官網，就可以輕鬆地進行機票的預訂及使用海外信用卡付款。

清州位於韓國中部、首爾以南，為忠清北道的首府及最大城市；可依航空總部所在的清州國際機場，是韓國中部最完善的中心機場。除了空運外，清州還是韓國重要的內陸交通樞紐，多條主要鐵路及主要高速公路都經過清州市，從清州搭車到首都圈，僅約1.5小時車程，若想前往首爾，也能多一種選擇。

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而在清州眾多的知名景點中，青南台入選「韓國觀光百選」，過去曾是總統專用別墅，從這兒眺望大清湖，景色秀麗，美不勝收。壽岩谷因韓劇《麵包王金卓求》而揚名，開了幾間特色咖啡館，儼然成為獨具一格的咖啡街。另一齣韓劇《黑暗榮耀》，更一口氣在清州的中央公園、教育大學、龍華寺等地拍攝取景，已成為劇迷最期待的踩點新去處。

若想逛韓國古蹟，清州也是絕佳的選擇。清州市為千年古都，有「東亞文化之都」美譽，聯合國教科文組織(UNESCO)更將其「國際記憶遺產中心」設址於清州，現在去清州古印刷博物館，就能近距離觀看歷史悠久的金屬活字本，欣賞被UNESCO所認可的珍貴世界記憶遺產。

愛逛街的血拼族，可去清州最繁華的城內街時尚商圈，其中羅德奧街最受年輕人歡迎。此外，還有西門市場以特殊醬汁燒烤的五花肉，西門市場牌樓對面、名廚白鍾元推薦的元祖辣椒餃子湯屋，六街傳統市場的豬腳、炸全雞，當地人私房餐廳的豬骨醒酒湯…，全都是清州必吃美食。

詳見：可依航空

關鍵字： 可依航空直飛韓國清州首次官網售票單程未稅970元起

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