黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

▲飾金創新高，台銀黃金存摺首度飆出每公克5000元行情。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普政策、美日公債壓力與泰國央行祭出「黃金限購令」影響，國際金價升升不息，國內金市交易連動影響，據銀樓今（21）日下午2點半最新報價，每錢賣出價已來到19350元新高，首度衝破「萬9」大關；台銀黃金存摺賣出牌告價也在下午2點39分報5004元，正式衝破5千門檻。

「銀樓飾金今天上午盤賣出價每錢19150元、下午盤漲勢擋不住，報19350元。」台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，農曆年前國際金價有望衝破每盎司5000美元大關，而銀樓飾金也正在朝每錢2萬元的方向邁進中。

不止銀樓飾金報價上午、下午出現200元價差，台銀黃金存摺下午2點39分衝上每公克5004元天價，單日上漲124元或2.54%，隨後因新台幣升值報價拉回，持續在4900元至5000元之間徘徊。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉指出，在地緣政治動盪之下，國際金價已衝破4800美元，也突破星展上半年目標價，星展並持續看好黃金，今年底目標價5100美元，2030年更有機會上漲至6600美元。

陳昱嘉表示，黃金是稀缺性資產，也是很好的風險分散器，更重要是地緣政治風險存在，除一般投資人也透過ETF等布局黃金，最大投資人是各國央行，在美國可能將美元武器化，各國央行持續購入進黃金，也是讓外匯儲備多元化，過去3年有些央行沒公布購買金額，有可能也是擔心會被美國盯上，但還是持續購買黃金，也因此推升金價。

【違規超過了啦】騎士超越停止線擋路中　駕駛直接開到面前反制

