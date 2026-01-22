代理商爆記憶體全面漲價80%　三星：傳言不正確

▲南韓三星電子。（圖／達志影像／newscom）
文／中央社
市場傳出因應成本上漲，三星（Samsung）記憶體代理商發出漲價通知，即日起三星所有記憶體產品價格將上漲80%。對此，三星表示，市場傳言並不正確，並未對所有產品全面漲價80%。
市場消息指出，因全球半導體市場發生重大變化，包括供應限制和上游製造成本大幅上漲，三星代理商因此發出調漲通知。
不過，記憶體模組廠受訪時表示，目前並未收到相關漲價通知。另有模組廠指出，三星記憶體價格確實將延續漲勢，但原廠並未給出具體的漲價幅度。
