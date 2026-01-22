台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海 美系外資上調目標價

台股今（22日）早盤續創高，大漲超過600多點，電源供應大廠台達電（2308）觸及1245元漲停價，市值首度超越鴻海（2317），成為台股新二哥，同時美系外資在最新出爐的報告中表示看好台達電未來成長性，目標價由1288元調高至1638元，重申「加碼」評等，強調是首選投資標的。

SpaceX傳密訪台廠供應鏈！華通觸漲停 昇達科逼近千元新天價

特斯拉執行長馬斯克旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX傳出密訪台廠供供鏈，生產太空板龍頭華通（2313）早盤觸及漲停價158.5元，通訊元件廠昇達科（3491）也飆上997新天價，千元大關近在眼前。

363萬人開心！台股刷新高 0050順利填息、0056填息7成

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔重量級ETF同步於今（22）日除息，0050昨（21）日收盤價71.85元，今日除息參考價70.85元，伴隨大盤反彈，股價來到71.95元，完成填息；0056昨日收盤價38.21元，今日除息參考價37.34元，最高來到37.94元，填息約七成。

記憶體勁揚 謝金河點上市櫃5檔沾光有空間

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「這次的記憶體大浪從黃仁勳的CES開始！」為題撰文，表示這次黃仁勳把GPU變成配角，主角是DRAM及儲存的NAND Flash及SSD，重新定位記憶體的戰略地位，更欽點上市櫃5檔沾光有空間，包括聯電（2303）、旺宏（2337）、群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）。

飆股金寶摔落跌停價 全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

因低軌衛星題材漲翻天還因此遭列處置股的金寶（2312），今（22日）股價卻戲劇性早盤觸30.4元跌停價，因總經理陳威昌自爆「低軌衛星業務暫停」，1個小時交易爆出逾4 萬張大量。

群聯潘健成「個人名義」參與私募 昕力資飆漲逾7成觸發熔斷

AI客服軟體業者昕力資*（7781）宣布，董事會通過私募普通股2.58萬張，應募人為群聯電子（8299）執行長潘健成，每股私募價格3.87元，募資總金額9,984萬元。本次私募完成後，潘健成將躍居前十大股東，持股比例達4.3%。受此消息影響，昕力資*今（22）日在興櫃市場飆漲逾75.87%，自開盤15分鐘後就因「漲到熔斷」而暫停交易。

快訊／破紀錄！ 股王信驊飆8930元天價

股王信驊（5274）今（22）日隨著台股反彈飆出8930元天價，上漲600元或7.2%，以前一個交易日收盤價8330元進場買進一張估算，今日盤中最高價帳上賺60萬元。

怕錯過便宜日幣 旅日達人勸「1類人別急著換」：手癢就儲值交通卡

日幣匯率走勢受到關注，不少民眾規劃明年赴日旅遊，開始思考是否應提前換匯。旅日達人林氏璧認為，若只是偶爾去日本旅行，其實不必特別在意換匯時機，「沒有差那一點，換多了也沒地方用」；如果真的手癢想換，他則建議，儲值手機裡的Suica交通卡就好了。

玻纖布震盪洗盤！台玻刷28年新高後翻黑 3檔強勢整理

高階玻纖布缺貨潮可能持續到明（2027）年上半年，相關個股呈現飆漲格局，台玻（1802）昨（21）日公布去年11月獲利自結數，今（22）日以57.3元開出上攻57.4元，創下二十八年股價新高，逢高獲利了結賣壓出籠，股價隨即翻黑來51.5元，跌幅達4.63%，上沖下洗股價震幅達10%，南亞（1303）大漲逼近8%，德宏（5475）一度亮燈漲停，建榮（5340）被列為處置股首日，股價雖然翻黑，仍在百元大關強勢整理。

代理商爆記憶體全面漲價80% 三星：傳言不正確

市場傳出因應成本上漲，三星（Samsung）記憶體代理商發出漲價通知，即日起三星所有記憶體產品價格將上漲80%。對此，三星表示，市場傳言並不正確，並未對所有產品全面漲價80%。