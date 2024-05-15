「運算怪物」GB200量產再等等！英業達股價臉綠、重挫6.78%

▲英業達公布今年第一季財報及後續展望。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

伺服器大廠英業達（2356）舉行法人說明會後，15日早盤開低以56元開出，盤中見到跌幅6.78%，最低觸及55元跌破季線，投資氣氛相比前一天明顯有落差，午盤股價仍臉綠，跌幅逾6%。

英業達今年第一季營收1,305.06億元，季增2%，年增9%；歸屬母公司業主淨利10.89億元，季減45%，年增23%，每股淨利（EPS）0.3元。

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其中，毛利率5.3%、營益率1.6%雖然見到季減，但皆優於去年同期，主要是產品結構改變，今年毛利率將以此為基礎，有機會逐季提升，整體來說，全年營收也看到逐季成長的趨勢。

英業達總經理蔡枝安表示，今年多個產品線將超越去年營收，除了筆電、穿戴裝置及伺服器產品，包括車用新事業也會見到成長，就目前來看，第二季能見度都還算不錯，但下半年因素較多，主要是因為AI伺服器仍有需求、價格不穩定的情形，相對保守態度，整體正面以對。

就AI伺服器分析，蔡枝安說，不論是傳統伺服器、AI伺服器，出貨量都會逐季成長。據了解，英業達已因應輝達H200訂單將開始出貨，但「最強運算怪物」晶片GB200等產線仍在準備，也負責機櫃組裝，預估2025年才會進一步量產出貨。

就現階段來看，英業達今年第一季AI伺服器營收比重在整體伺服器占比20%，比去年全年的7%還要明顯成長，今年產線已布局成熟，下半年AI PC消費端、商用端也會見到需求，整體市場仍相當熱鬧。