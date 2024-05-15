廣達Q1大賺3.13元寫同期新高！「員工分紅」年增近3成羨煞

▲廣達公布今年第一季財報。（圖／記者陳家豪攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠廣達（2382）15日公布今年第一季財報，營收2,589.39億元，季減10.07%，年減2.72%；歸屬母公司業主淨利120.67億元，季增17.31%，年成長86.42%，每股淨利（EPS）3.13元，寫下歷史同期新高，主要是受惠於輝達GB200產品推升雲端伺服器訂單。

觀察廣達第一季財報，受惠AI伺服器的強勁需求，單季毛利率8.48%，季增0.42個百分點，年增1.88個百分點；營益率4.52%，季增0.42個百分點，年增1.57個百分點；淨利率4.66%，季增1.02個百分點，年增2.23個百分點，皆寫下歷史同期新高。

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廣達第一季毛利率、營益率及淨利率繳出「三率三升」成績，主要是產品組合優化。筆電第一季出貨1,050萬台，季增1%，年減2.8%。法人則看好後續營運將在輝達GB200挹注下見到明顯推升。

此外，廣達今年已宣布將配發每股9元的現金股利，也寫下近20年以來的新高紀錄。

廣達獲利長紅，另一方面，今年員工分紅也格外受外界關注。廣達董事會近日通過決議，預計今年將發放總金額高達38億8,747.9萬元的員工紅利，相較於去年發放的30億271.4萬元，年增幅度近3成。

事實上，廣達每年2月過年前發年終獎金之外，也固定在10、11月發放員工分紅，表現好的員工甚至可在整年見到最高25個月的薪資收入，至於各部門實際分到多少，需等入帳後才知道。