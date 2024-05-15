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南寶樹脂Q1每股賺5.86元　今年力拼ROE衝破20％

▲南寶樹脂。（圖／記者廖婕妤攝）

▲南寶樹脂。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

南寶樹脂(4766)今(15)日召開2024年第一季法人說明會。南寶表示，在持續投入研發與耕耘客戶下，鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線今年展望皆目標成長，今年整體營收將重回成長軌道。此外，將持續投入創新與提升營運效率，目標維持優於產業的營業利益率，努力使股東權益報酬率 (ROE)往20%以上的長期目標邁進。

南寶樹脂執行長許明現表示：「今年整體來看客戶需求緩步回溫，因此南寶更專注把握各領域成長商機。除了在既有的領域穩固產業地位，持續提升市占率之外，也希望成長的來源更多元。因此，持續投入研發和探索新的領域和市場，如可應用在半導體、電子產業的製程用膠是我們重點開發的領域之一。此外，也持續尋求透過併購拓展產品線和應用領域的機會。在多重策略之下，期待長期能減緩景氣波動，並達成優於產業的成長。」

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南寶2024年第一季歸屬母公司淨利為7.06億元，每股盈餘為5.86元。第一季合併營收為新台幣49.9億元，年增10.2%。在整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季營業利益率為15.4%，較去年同期提升4.3個百分點，創下同期新高。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，目前觀察品牌之間成長動能雖略有差異，然大致庫存水位健康，需求回溫。期待在耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現及取得新訂單下，達成優於產業的成長。此外，近期南寶有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，有利於持續爭取新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求緩步回溫，木工、紡織用膠雖然受終端美國市場需求較弱影響，但衰退幅度已顯著收斂，期待緩步復甦回歸成長。同時，持續開發新的成長機會，著重高毛利產品，調整產品結構。近期研發重心在高效能產品，如耐熱的製程用膠，可應用在半導體、電子產業，將持續加強推廣。此外，亦持續實行產品品項縮減，以提升生產效率。
至於建材與塗料業務，建材營收主要來自澳洲，去年產品價格已調整，預期今年產品價格與營收漸趨於穩定，並目標持續成長。塗料業務已回復成長動能，今年著重在提升獲利表現。

南寶重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。
 

關鍵字： 南寶樹脂鞋材建材

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