越捷航空仲夏冒險之旅　台灣飛越南1850元起

▲在越捷航空專業機組人員的陪伴下，開啟一場令人期待的仲夏冒險之旅。（越捷提供）

記者張佩芬／台北報導

越捷航空開啟一場令人期待的仲夏冒險之旅，SkyJoy忠誠計劃的會員預訂即日起至2024年8 月7日期間的航班，可至越捷每日幸運轉盤官方網頁bit.ly/4besize贏取獎品，每日、每月都有抽獎機會，獎品總價值高達約760萬新台幣(60億越南盾)；數百萬張經濟艙優惠機票，只要1850元起。

即日起至2024年5月16日，台灣乘客從台北、台中、高雄出發，搭乘越捷航空前往越南河內、胡志明市和富國島，或從越南飛往其他國際目的地，經濟艙單程機票最低新台幣1850元起(含稅和服務費)，適用於所有2024年9月1日至12月31日期間的航班（國定假日、旅遊旺季除外）。趕快把握機會至越捷航空官網www.vietjetair.com和官方APP上預訂！

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或擇越捷航空商務艙機票的乘客可使用優惠代碼 「BUSUMMER50」，可獲得越南至澳洲或印度直飛航班高達50%的票價折扣。至其他目的地的商務旅客，不論是從越南直飛或轉機抵達，使用優惠代碼「BUSUMMER30」可享最多30%折扣。 此優惠適用於 2024年6月1日至6月30日期間出發的航班，可在越捷航空全球購票管道使用。

越捷航空擁有168條國內和國際航線， 讓愛好旅遊者用最經濟實惠地方式旅遊，輕鬆地探索越南(富國島、河內、胡志明市)、印尼(峇里島、雅加達)、澳洲(雪梨、墨爾本、布里斯本、珀斯、阿德雷德)、印度(孟買、新德里、阿默達巴德、科欽)等著名旅遊城市，享受精彩的仲夏活動與文化表演。

立即搭乘越捷現代化、環保的機隊，在專業機組人員的陪伴下，與越捷航空一起踏上激動人心的旅程。精選機上菜單，提供越南河粉、越南法國麵包等佳餚，讓旅客品嚐越南美食的精髓。您還可以在萬米高空中，欣賞迷人的文化藝術機上表演。