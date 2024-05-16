中信金控15度獲臺北市環保局表揚　取得臺灣綠建築鑽石級標章

▲中信金控獲臺北市環保局「綠色採購績優單位」表揚。
圖、文／中國信託銀行提供
身為永續金融先行者聯盟成員，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）鼓勵旗下子公司及供應商選擇具環保減碳、永續林業標章商品，去（2023）年採購金額突破新臺幣15.9億元，15日15度獲臺北市政府環境保護局表揚「民間企業與團體綠色採購績優單位」，為本屆獲獎之金融業第一名。
坐落於臺北內湖區的中國信託行政大樓獲內政部臺灣綠建築（EEWH）最高等級鑽石級標章及取得「近零碳建築」的建築能效第1+級認證，中信金控減碳有成，連15年獲臺北市政府環境保護局及14度獲環境部表揚民間企業團體推動綠色採購績優。
中國信託行政大樓以「零碳綠色建築」為目標，帷幕採Double E雙層膠合玻璃及設置遮陽簾、綠色空調、低汞燈具與雨水回收裝置，導入能源管理、環境管理系統措施；建築物外殼、空調及室內照明系統節能效率約達50%，因而取得臺灣綠建築（EEWH）鑽石級標章以及建築能效第1+級雙認證。2015年至今中國信託金融園區已三度取得臺灣綠建築（EEWH）鑽石級標章、中信金控臺中金融大樓亦取得臺灣綠建築（EEWH）銀級標章，落實環保永續行動。
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