群聯參展CES　展示全球首款搭載aiDAPTIV+方案的iGPU PC平台

▲群聯展示全球首款搭載aiDAPTIV+方案的iGPU PC平台。（圖／群聯提供）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠群聯電子 (8299) 參展CES 2026，並宣布擴充其獨家專利方案aiDAPTIV+ 技術能力，進一步將強大的邊緣AI技術延伸至 整合式GPU（iGPU / integrated-GPU）的PC架構。此一升級架構奠基於群聯25年深耕NAND控制晶片以及NAND儲存方案的深厚技術實力，不僅可加速 AI 推論效能，亦能大幅擴充AI記憶體容量並簡化部署流程，讓筆電、桌機與迷你電腦等主流 PC 平台，也能解鎖大型 AI 模型的運算潛能。

隨著各產業面臨前所未有的資料規模，以及日益複雜的邊緣AI需求，市場對「可負擔、易取得，且能在日常裝置上運行的邊緣AI解決方案」需求持續升溫。aiDAPTIV+ 透過獨家專利技術將 NAND Flash 作為AI延伸記憶體使用，有效突破邊緣AI運算瓶頸，並同時因應市場記憶體資源短缺的挑戰，使大型AI模型能在本地端進行推論 (Inference) 與微調 （Fine-Tuning），加速邊緣AI在各類平台的落地應用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次發表也展現群聯與多家策略夥伴持續深化的技術合作成果，其中包括在宏碁（Acer）筆電上，以大幅降低 DRAM 使用量的方式，成功解鎖更大型 LLM 的訓練能力。此一成果讓使用者能在更小型的平台上執行邊緣AI工作負載，同時兼顧資料隱私、可擴充性、成本效益與使用便利性；對PC OEM、通路商與系統整合商而言，aiDAPTIV+ 亦可支援端到端解決方案，突破傳統 GPU VRAM 容量限制。



宏碁（Acer）運算軟體技術副總裁 Mark Yang 則表示：「透過雙方的工程技術合作，群聯的 aiDAPTIV+ 能在僅 32GB 記憶體的 Acer 筆電上，順利支援並加速像 gpt-oss-120b 這類大型AI模型的運行。這將大幅提升使用者在裝置端與 Agentic AI 互動時的體驗，無論是從簡單搜尋，到支援生產力與創造力的智慧型查詢應用，都能感受到明顯效能提升。」

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示：「隨著 AI 從雲端走向裝置端，模型規模與記憶體需求持續攀升，已成為 AI 普及化的關鍵挑戰。群聯以 25 年NAND控制晶片與NAND儲存方案的核心技術與客製化經驗為基礎，透過 aiDAPTIV+ 將 NAND Flash 有效延伸為 AI 記憶體資源，成功突破 iGPU 與 PC 平台的運算與容量限制，讓AI大型模型得以在日常使用的筆電與桌機上進行推論與微調。這不僅大幅降低邊緣AI 導入門檻，也讓從學生、開發者到企業，都能在兼顧成本、效能與資料隱私的前提下，加速 AI 真正落地。」



在 CES 2026 現場，群聯將展示多款合作夥伴的筆電、桌機、迷你電腦與個人 AI 超級電腦，全面支援整合式處理器 (iGPU) 與 aiDAPTIV+，合作夥伴包括 Acer、Corsair、MSI 與 NVIDIA。其中，MSI 將於其展位中展示一款 AI 筆電與桌機，透過 aiDAPTIV+ 加速線上應用的 AI 推論效能，實際示範會議紀錄摘要等應用情境；ASUS 與 Emdoor 亦將於各自展位展示整合 aiDAPTIV+ 的筆電與桌機系統。