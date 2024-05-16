堅持誠實　永慶加盟四品牌南台灣Q1助上萬組客戶成交！

▲永慶加盟總部設立神秘客稽核制度，監督旗下加盟店服務流程，確保消費者能享有高品質的購售屋體驗。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

堅持「先誠實再成交」的永慶房產集團，30多年來服務規模不斷攀升，成為台灣房仲第一品牌。旗下永慶加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產亦落實集團誠實理念，將所有已知屋況、成交行情等事項主動告知，為買賣雙方權益把關。今年第一季，南台灣地區（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）永慶加盟四品牌成交件數便達到5,100件以上，等於幫助1萬多組客戶完成不動產交易，證明「誠實」能贏得消費者信賴，也是永續經營的關鍵。

永慶加盟四品牌在雲嘉南高屏地區店數直逼440家店，是該區域總店數最多的房仲集團。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成提到，多年來我們不斷倡議誠實理念，將消費者權益擺第一，提供安全、安心的服務，我們認為唯有獲得了消費者的認同，企業才會有業績、才能不斷擴大版圖，再讓更多的消費者能享有誠實服務，形成正向循環，同時帶動產業提升。第一季永慶加盟四品牌南台灣店數較去年增加10%，業績突破30億元、年增達67%，顯見消費者對我們的信心與信賴，並非空口無憑。

除了長久以來累積的優質品牌形象，永慶加盟四品牌高效的服務品質，更是消費者選擇託付的重要關鍵。莊志成說，永慶加盟四品牌全台店數多、經紀人數也多，在「聯賣平台」上更有高達14萬筆以上案源可供選擇，透過聯賣，消費者只需委託一名永慶房產集團加盟品牌旗下的經紀人，就有上千店的經紀人協助曝光銷售，成交更快速。

聯賣不僅讓消費者用最快、最好的方式完成房產交易，也確實帶動加盟店績效穩定成長，今年第一季聯賣業績達到12億元，比去年同期成長1倍之多，聯賣率達到4成，等於每成交5件就有2件是透過聯賣成交；也帶動南台灣有超過60家店季業績突破1,500萬元，甚至有2家店季業績已突破5,000萬元，不但讓消費者滿意，也為加盟店拓展更多商機。

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