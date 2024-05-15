誠實品牌力、聯賣力和科技力三箭齊發　永慶房產中彰投Q1業績亮眼

▲永慶加盟四品牌中台灣今年首季店數站上360店，誠實品牌力的服務規模也持續擴大。（圖片來源：永慶房產集團，下同）

財經中心／綜合報導

2024年第一季剛過完，永慶房產集團加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在中台灣(台中、彰化、南投)的服務量能持續擴大，四品牌區域店數站上360間店，其中有巢氏房屋、永慶不動產雙品牌店數更超過130店，成為中台灣店數最多的兩大加盟房仲品牌。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，因為消費者認同誠實品牌，而加盟店東長肯定深度聯賣，不僅推升我們的店數規模，也帶動永慶加盟四品牌中台灣第一季業績突破21億、比去年同期上漲超過6成，當中8.3億的業績來自聯賣。歡迎各界菁英前來加盟創業、或是來挑戰高薪，一起落實誠實服務理念，共創事業新高峰。

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店業績突破千萬的張晉嘉店長笑說，「加盟總部一直是我們堅實的後援」。永慶加盟總部會提供給加盟店精準的房市趨勢分析，我們根據報告判斷房市狀況，即時調整經營策略，致力開發客戶委託，再透過聯賣平台配件、銷售，成功帶領台慶不動產台中水湳經貿加盟店創造首季1,790萬的業績，也讓團隊決定今年4月再開第3間加盟店。

▲因為誠實服務獲消費者認可，中台灣有巢氏房屋、永慶不動產店數雙雙突破130店，為區域店數最多的加盟品牌。

楊加立店東因認同有巢氏房屋「社區專家」深耕在地精神，離開住商不動產前來加盟。楊加立指出優秀的品牌形象是客源的保證，加盟9年時間、團隊拚出2間加盟店，他們首季也都繳出千萬業績，其中一間店業績更接近2,500萬，這些成功的背後也都可以看到加盟總部對於品牌維護、管理的用心，因此前線同仁才能全力拚成績。

除了加盟總部與品牌力外，自信義房屋轉戰永慶不動產的方澤泓店東也說明，業績成長也要感謝〈行動智能經紀人APP〉。透過科技工具可即時查詢物件資訊，讓經紀人在外也能立即回覆客戶需求，店東長也可透過app，即時掌握物件銷售狀況、追蹤夥伴情況，造就旗下2間加盟店季業績突破千萬，永慶不動產台中勤美園道加盟店更寫下創業10年、單季最高紀錄3,500萬。

「業績突破新高的背後，聯賣平台是最大的功臣。」旗下4間加盟店首季總業績達7千萬元的陳贊升店東如此說道。過去在信義房屋、台灣房屋時沒有功能相同的平台，會到永慶不動產創業就是看準永慶加盟四品牌的聯賣競爭優勢，而事實也證明他做對了選擇，團隊近一半業績來自聯賣。透過「1人委託、千店聯賣、萬人服務」的聯賣平台，讓他有自信今年達成單店年業績破億的目標。

▲今年第一季在4成聯賣率助攻，永慶加盟四品牌中台灣業績成長逾6成，首季業績高達21億。

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