阿聯酋航空2023-24年度迎來最佳獲利47億美元　將持續投資

▲阿聯酋航空2023-24年度獲利創新高。（圖／阿聯酋航空）

記者張佩芬／台北報導

阿聯酋航空2023-24財務年度迎來歷年最佳獲利表現，達172億迪拉姆(47億美元)，與前一年的106億迪拉姆(29億美元)相比成長63%；客運及貨運總運能增長了20%，達到577億可用噸公里數(ATKM)，已接近疫情前水準；飛行網絡涵蓋六大洲的151個目的地，其中包括10個貨機航點，座位數增加21%，載客人數共5,190萬人，增長19%，載客率為79.9%。

阿聯酋航空SkyCargo持續強化在全球空運物流及貿易領頭羊的地位，於2023-24年度運載220萬噸貨物，較前一年增加18%，繳出136億迪拉姆(37億美元)的穩定營收，佔阿聯酋航空總營業額的11%。

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阿聯酋航空集團董事長將集團此一優異表現歸功於杜拜多項革新政策，並指出其獲利將投資於新飛機、設施和設備、技術、產品與服務，以及人才培育，另向集團所有人-杜拜投資公司(Investment Corporation of Dubai, ICD)發放40億迪拉姆（11億美元）股息。

好業績顯示強勁的旅客飛行與旅遊需求帶動dnata於阿拉伯聯合大公國及全球各地業務成長。公司持續拓展客群並簽訂新約、於新的全球市場增設貴賓休息室設施，並投資新的設備與技術以提升營運及服務。